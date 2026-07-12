Nieuwe knaltransfer in JPL? "Hij lijkt best wel op Sven Kums"

Nieuwe knaltransfer in JPL? "Hij lijkt best wel op Sven Kums"
Foto: © photonews
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De vierde zomeraanwinst van Standard, Alexis Trouillet, deed logischerwijs niet mee in de derde oefenmatch van de Rouches tegen Francs Borains. Vincent Euvrard lichtte na de wedstrijd zijn profiel toe.

Standard heeft zijn derde oefenmatch gewonnen tegen Francs Borains, zaterdag. In die partij kon Vincent Euvrard nog niet rekenen op de vierde zomeraanwinst van de Rouches, Alexis Trouillet, die door de club zaterdagochtend officieel werd aangekondigd en dus nog niet op het wedstrijdblad stond.

Alexis Trouillet, een teruggetrokken spelmaker voor Standard

De T1 van de Rouches gaf na de wedstrijd tekst en uitleg over zijn profiel en klinkt alvast gecharmeerd. "Het is een speler met een uitstekende kwaliteit aan de bal. Hij is een 'quarterback' voor de verdediging, speelt op 6 maar kan ook wat hoger, op 8, én in een dubbele pivot naast een andere nummer 6", aldus Vincent Euvrard.

"Hij is heel goed aan de bal, heeft een groot loop- en spelvolume, kan het spel vooruit helpen, is steeds aanspeelbaar en breekt lijnen. Hij speelt zeer verticaal met de bal. Dat zijn allemaal kwaliteiten die ik graag zie", erkende de coach van Standard, waarna hij het profiel van zijn nieuwe speler vergeleek.

Vincent Euvrard vergelijkt Alexis Trouillet met Sven Kums

"Hij lijkt best wel op Sven Kums, misschien zonder de trap om te scoren. Of in de stijl van Frenkie De Jong: een speler voor de verdediging die zich niet zozeer laat gelden in de duels, maar door zijn spelintelligentie, positionering en zijn spel aan de bal."


"Dat hebben we vaak nodig gehad in de 'kleinere matchen' op Sclessin, waar je moet domineren en meer technische kwaliteit en creativiteit nodig hebt om iets te creëren en doelpunten te maken. Dat zijn zaken die hij ons kan brengen", besloot Vincent Euvrard, die niet ontkende dat de club ook nog op zoek is naar een andere creatieve middenvelder... net als naar een vervanger voor Rafiki Saïd, vertrokken naar Wolverhampton Wanderers.

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