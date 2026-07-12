OFFICIEEL: De beste doelman van Eerste Nationale ACFF trekt naar Charleroi

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: De beste doelman van Eerste Nationale ACFF trekt naar Charleroi
Foto: © photonews
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Charleroi heeft deze namiddag de komst van Arthur Cremer, overgekomen van Virton, officieel aangekondigd. De doelman zal op zijn 25e zijn debuut in 1A maken bij de Zebra's.

Weer een vertrek bij Virton deze namiddag. Na de aankondiging van de transfer van Modeste Duku naar Patro Eisden, is het nu een andere grote architect van de promotie naar 1B die het Stade Yvan George verlaat. Het is de beurt aan Arthur Cremer om zijn koffers te pakken.

De doelman heeft getekend bij Sporting Charleroi, de duur van zijn contract in het Zwarte Land werd nog niet gecommuniceerd. Een mooie beloning voor iemand die werd opgeleid bij Verviers, RFC Luik en Virton.

Cremer brak echter niet meteen door bij Excel toen hij in 2018 de beloften verliet. Hij tekende eerst bij RFC Luik en daarna bij Visé in de Eerste Amateurklasse, voor hij in de zomer van 2024 terugkeerde naar de Gaume. Sindsdien onbetwiste titularis, maakte hij indruk met beslissende reddingen, vooral tijdens de recente promotieplay-offs.

Arthur Cremer wil zich een plaats veroveren in de kern van Charleroi

Charleroi is in zijn nopjes met zijn komst. "Regelmatig, beslissend en geruststellend in zijn zestien, hij werd logischerwijs verkozen tot beste doelman van het seizoen in Eerste Nationale, een onderscheiding die een opmerkelijke jaargang bekroont. Met zijn profiel, zijn ervaring en zijn groeimarge versterkt Arthur het keepersgedeelte en zal hij gezonde concurrentie en een extra oplossing bieden binnen de profkern", schrijft het Sporting in hun officiële mededeling.

Na het eerste deel van zijn carrière in derde klasse te hebben doorgebracht, zal Arthur Cremer nu voor het eerst kennismaken met de eisen van 1A bij Charleroi. De man uit Verviers gaat er de concurrentie aan met Mohamed Koné, Martin Delavallée en Théo Defourny. Tenzij zijn komst een vertrek van één van de drie doelmannen van de Zebra's doet vermoeden?

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Arthur Cremer

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