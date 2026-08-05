'Romelu Lukaku traint niet meer mee bij Napoli'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 16 reacties
'Romelu Lukaku traint niet meer mee bij Napoli'
Foto: © photonews
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Momenteel wordt Romelu Lukaku het hof gemaakt door Atlanta United, een club uit de Major League Soccer, maar hij wacht nog altijd op een teken van een club uit een van de grote Europese competities. Hij traint in elk geval niet langer mee met Napoli.

Aernout Van Lindt

Vertrek bevestigd, Romelu Lukaku sluit zich niet aan bij de A-kern van Napoli

Het hing al enkele weken in de lucht: het verhaal tussen Romelu Lukaku en Napoli is nu echt afgelopen. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels wordt met nog twaalf maanden op zijn contract richting uitgang geduwd, ondanks een verdienstelijk WK gezien de omstandigheden, en mag op zoek naar een nieuwe club.

En intussen zal Romelu Lukaku niet meetrainen met Napoli. De Italiaanse journalist Nicolo Schira bevestigt het: Big Rom sluit deze woensdag in Castel di Sangro niet aan bij de A-kern voor de training en kan zijn zoektocht naar een nieuwe club verderzetten.

De toekomst van Romelu Lukaku lijkt niet bij SSC Napoli te liggen. Na de Turkse interesse meldt er zich opnieuw een geïnteresseerde club voor de Rode Duivel. Heeft de aanvaller zin in een Amerikaans avontuur?

Valt het op dat SSC Napoli Romelu Lukaku naar de uitgang aan het begeleiden is? Zelfs Massimiliano Allegri - de nieuwbakken coach van Partenopei was de voorbije seizoenen meermaals héél lovend over Big Rom en probeerde hem in het verleden al naar Juventus FC en AC Milan te halen - durft niet te stellen dat onze landgenoot komend seizoen zal voorkomen in plannen.

Het plan van Napoli is dan ook héél duidelijk: Lukaku moét weg. En bij voorkeur voor minstens tien miljoen euro. Het loon van Big Rom weegt te zwaar door op de Napolitaanse boekhouding. Bovendien heeft Rasmus Hojlund vorig seizoen bewezen dat hij de aanval van Napoli kan dragen. 

Conte Antonio - Lukaku Romelu

De voorbije weken draaide Lukaku dan ook tal van rondjes op de geruchtenmolen. Fenerbahçe en Besiktas JK werden genoemd, terwijl ook een terugkeer naar RSC Anderlecht meermaals werd geciteerd. We kunnen al stellen: de 132-voudig Rode Duivel zal deze zomer niét terugkeren naar het Lotto Park. 

Volgens de Italiaanse media is er concrete interesse uit de Major League Soccer. Atlanta United heeft de pijlen op Lukaku gericht. Meer zelfs: de eerste contacten zijn al gelegd. De Amerikaanse club biedt Lukaku een riant contract voor twee seizoenen. Met andere woorden: hij kan zijn carrière nog steeds afsluiten in Brussel. 

Romelu Lukaku laat zich niét opjagen

Lukaku is echter niet van plan om al een beslissing te nemen. Big Rom is ervan overtuigd dat hij nog steeds een sleutelpion kan zijn bij een Europese topclub. Voorgenoemde geïnteresseerde clubs kan je niet meteen in die categorie indelen. Maar welke Europese topclub zit te wachten op de komst van een 33-jarige spits? 

Op dit moment is het antwoord duidelijk: niemand. De Europese zomermercato moet nog losbarsten. Pas tegen eind augustus wordt het duidelijk welke clubs nood hebben aan versterking. En dus is Lukaku ervan overtuigd dat er eind augustus nog opportuniteiten uit de bus zullen vallen. 

16 reacties
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