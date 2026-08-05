'Romelu Lukaku traint niet meer mee bij Napoli'

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Momenteel wordt Romelu Lukaku het hof gemaakt door Atlanta United, een club uit de Major League Soccer, maar hij wacht nog altijd op een teken van een club uit een van de grote Europese competities. Hij traint in elk geval niet langer mee met Napoli.