OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

STVV heeft vlak voor de competitiestart zijn nieuwe nummer negen beet. De komst van Samed Baždar hing al enkele dagen in de lucht en is nu ook officieel afgerond. De 22-jarige Bosniër moet meteen een belangrijke rol gaan spelen in de aanval van de Kanaries.

Baždar komt naar Stayen met een opvallend parcours voor een speler van zijn leeftijd. Zijn eerste grote stappen zette hij bij Partizan Belgrado, waar hij doorbrak in de hoofdmacht en uiteindelijk 74 wedstrijden verzamelde. Daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en vier assists.

Daarna volgde een avontuur in Spanje bij Real Zaragoza. In La Liga 2 scoorde hij vijf keer, waarna hij tijdelijk richting Polen trok. Bij Jagiellonia Białystok kreeg hij ook Europese minuten in de Conference League.

WK-ervaring op jonge leeftijd

Internationaal koos Baždar uiteindelijk voor Bosnië en Herzegovina. Eerder speelde hij nog voor verschillende Servische jeugdploegen en kwam hij ook één keer uit voor de Servische A-ploeg in een oefenwedstrijd.

Met Bosnië was hij deze zomer aanwezig op het WK. In de openingswedstrijd tegen Canada, die op 1-1 eindigde, mocht hij invallen voor doelpuntenmaker Lukić. STVV haalt dus niet zomaar een jonge spits, maar iemand die al ervaring verzamelde in verschillende landen én op internationaal niveau.



Met zijn 1,89 meter brengt Baždar bovendien een ander profiel in de aanval. Hij kan aanspeelpunt zijn, duels uitvechten en tegelijk druk zetten op de defensie. Net dat soort spits zocht STVV.