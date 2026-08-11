STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters
Foto: © photonews
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Stayen krijgt dit seizoen niet alleen meer volk over de vloer, maar ook een grondige make-over. STVV werkt tegelijk aan Europese vereisten, extra veiligheid en meer comfort, terwijl de nieuwe Zuid-tribune stap voor stap vorm krijgt en tijdelijke oplossingen nodig blijven.

STVV is niet alleen sportief aan een drukke periode begonnen, ook rond Stayen wordt stevig gewerkt. De Truienaars speelden afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen Lommel en trekken dit weekend naar de Vereniging, terwijl volgende donderdag alweer een Europese wedstrijd wacht. Tegelijk probeert de club zijn stadion stap voor stap klaar te maken voor die nieuwe realiteit.

Op de clubwebsite geeft STVV een uitgebreide stand van zaken. De belangrijkste werken hadden de voorbije maanden één duidelijk doel: Europese wedstrijden op Stayen kunnen afwerken. Toen begin 2026 duidelijk werd dat de club tot het einde zou meestrijden voor een Europees ticket, werden de voorbereidingen versneld.

Zo werden onder meer de zitjes in de Noord-tribune vervangen, kwamen er nieuwe dug-outs en kreeg de perszaal een opwaardering. Ook werden tourniquets geplaatst. Die ingrepen moesten ervoor zorgen dat Stayen aan de vereisten voor Europees voetbal voldoet.

Nieuwe Zuid-tribune zorgt tijdelijk voor aanpassingen

Tegelijk loopt de bouw van de nieuwe Zuid-tribune. Daardoor zijn voorlopig enkele tijdelijke oplossingen nodig. Achter het doel werd een net geplaatst om te voorkomen dat ballen op het spoor terechtkomen, terwijl ook het uitvak en het scorebord tijdelijk werden aangepast.

Vooral dat uitvak zorgde bij sommige supporters voor vragen. Het bevindt zich voorlopig in Tribune Oost. In overleg met UEFA werd gekozen voor stalen netten in plaats van plexiglas, omdat dat laatste de zichtbaarheid voor bezoekende supporters te sterk zou beperken.

Hoewel de huidige inrichting volgens de regels is, merkte STVV dat supporters in het aangrenzende vak I zich niet volledig veilig voelden. Daarom volgen vanaf de volgende thuiswedstrijd extra maatregelen. Vak J wordt volledig afgescheiden met een draadnet van het dak tot aan de tribune en onderaan vak I komt nog een bijkomende afrastering.

Ook het mobiele scorebord blijft voorlopig een tijdelijke oplossing. Voor de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd wil STVV de zichtbaarheid verbeteren, met een groter mobiel scherm of door het huidige exemplaar beter af te stellen. De echte investering volgt pas volgend seizoen, wanneer een modern scorebord geïntegreerd wordt in de nieuwe Zuid-tribune.

Ook comfort voor supporters wordt aangepakt

Naast de Europese vereisten wil STVV ook het algemene comfort op Stayen verhogen. De club merkt dat steeds meer supporters de weg naar het stadion vinden en dat sommige voorzieningen daardoor hun limieten bereiken.

Een belangrijk werkpunt is de geluidsinstallatie. Die was vorig seizoen duidelijk aan vervanging toe. Sinds juni vergelijkt STVV verschillende gespecialiseerde bedrijven. De bedoeling is om tegen december een structurele oplossing te hebben. Tot dan blijft de club afhankelijk van tijdelijke installaties.

Ook de parkeercapaciteit rond Stayen wordt samen met de politie bekeken. Daarnaast worden de catering- en drankpunten in Tribune Oost uitgebreid. Eerst komen er extra stroom- en watervoorzieningen, daarna volgt bijkomende infrastructuur om wachtrijen te verkorten en het aanbod uit te breiden.

De timing is opvallend, want sportief zit STVV meteen in een druk schema. Na het 1-1-gelijkspel tegen Lommel volgt dit weekend de verplaatsing naar de Vereniging. Volgende donderdag staat vervolgens opnieuw Europees voetbal op het programma.

Stayen verandert ondertussen zichtbaar mee met die ambities. De tijdelijke oplossingen moeten het stadion door de huidige bouwfase loodsen, terwijl de grote structurele investeringen vooral richting volgend seizoen mikken.

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