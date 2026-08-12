17-jarige debutant brengt PSG even aan het wankelen, maar ...

Tweede jaar op rij de Champions League, tweede jaar op rij de Europese Supercup. PSG blijft de prijzen opstapelen. Het won nu ook van Aston Villa, de winnaar van de Europa League afgelopen seizoen. Een zeventienjarige maakte wel indruk bij de Engelsen.

Weet u nog op het WK toen er een aantal scheidsrechters niet binnen mochten in de Verenigde Staten door visumproblemen en dergelijke meer? De Somalische bende van toen kreeg nu zijn gloriedag alsnog met de Europese Supercup.

De Somalische scheidsrechter Artan kreeg een heel vermakelijke match voor de kiezen, maar moest daarbij niet eens zoveel moeilijke beslissingen nemen. Daarvoor was de wedstrijd tussen PSG en Aston Villa bij momenten meer een veredelde oefenwedstrijd dan echt een match op het scherpste van de snee.

Madjo maakt indruk als zeventienjarige debutant bij Aston Villa

We kregen wel drie doelpunten te zien, maar daarbij vooral de 17-jarige Aston Villa-debutant Madjo in een persoonlijke glansrol. Hij zorgde op slag van rust voor de gelijkmaker, nadat Kvaratschelia PSG op voorsprong had getrapt.

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Daardoor kregen we na de 1-1 bij de rust toch nog eventjes spanning. Op het uur kwam PSG opnieuw op voorsprong via Doué, daarna kon Aston Villa met moeite nog dreigen en op die manier bleef het bij een 2-1 overwinning voor de Parijzenaars.

Aston Villa en Unai Emery verliezen opnieuw de Europese Supercup

PSG wint zo voor het tweede opeenvolgende jaar de Europese Supercup. Aston Villa-coach Unai Emery krijgt op die manier stilaan een héél slechte naam als het gaat over de Europese Supercup. Hij verloor deze galaclash ondertussen al vier keer - niemand doet beter doorheen de geschiedenis.





Voor beide ploegen is het een eerste test gebleken, maar het echte seizoen volgt natuurlijk pas later. Dan gaan beide ploegen in de Champions League opnieuw op zoek naar de nodige punten in de League Phase en voor PSG misschien zelfs een derde eindwinst op rij. Is dat mogelijk? Ook onder meer het Bayern München van Vincent Kompany heeft dit seizoen al ambities getoond in die optiek.