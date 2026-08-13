Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

Youri Tielemans ging op het WK voorop in de strijd bij de Rode Duivels. De middenvelder was een van de sterkhouders, maar zag abrupt een einde komen aan zijn toernooi. Hij komt er nu nog eens op terug.

Tielemans werd op het WK een echte leider

Tielemans groeide op het WK uit tot een echte leider van de Duivels. Garcia stelde zijn vertrouwen in hem en de middenvelder stelde niet teleur. Vooral in de achtste finale tegen Senegal nam hij het voortouw.

Met een rake kopbal zette hij de aansluitingstreffer op het bord. In de verlengingen dwong hij zelf de beslissende strafschop af en zette hij die koeltjes om. Tielemans hoopte daarna in de kwartfinales te schitteren tegen Spanje, maar een blessure in de opwarming stak daar een stokje voor

Zijn blessure kwam door overbelasting

"Het was gewoon een overbelasting", citeert Sporza Tielemans op een persbabbel bij Manchester United. "Te veel matchen en te veel speelminuten. Helaas kon mijn lichaam er ineens niet meer mee om. We speelden 120 minuten tegen Senegal en daarna hadden we minder tijd tussen de wedstrijden door."

"Drie of vier dagen later speelden we tegen de VS, en drie dagen daarna tegen Spanje. Tijdens de warming-up viel mijn lichaam om de een of andere reden uit", verklaarde hij.

Tielemans maakt meteen indruk bij Man United

De Belgen hadden Tielemans hard kunnen gebruiken tegen de Spanjaarden. HIj is het gewoon om te knokken in de Premier League en had een rustpunt aan de bal kunnen zijn. Met zijn goede passing had hij ook een sleutelrol kunnen spelen in de tegenaanval.



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Tielemans voelt zich naar eigen zeggen opnieuw goed. Hij lijkt klaar om dit seizoen te vlammen met Manchester United. Zijn start heeft hij alvast niet gemist. In zijn eerste wedstrijd voor Manchester United – een oefenduel tegen PSG – maakte hij meteen grote indruk. Ook al speelde hij maar 25 minuten. Een bekende Britse YouTuber stak zijn bewondering niet weg na het duel. De Rode Duivel lijkt nu al goed vertrokken op Old Trafford, WK-blessure of niet.