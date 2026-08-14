Deze club uit de Challenger Pro League zit met een "groot probleem"

In de Challenger Pro League beginnen ze er dit weekend aan. KSC Lokeren trekt zaterdag naar RFC Seraing voor een duel tussen twee voormalige eersteklassers. In het Waasland kampen ze nog altijd met kopzorgen over een transferverbod van de FIFA.

Lokeren mag nog altijd geen transfers doen

Lokeren kreeg van de FIFA een transferverbod vanwege schulden uit het verleden. Daardoor mag de club geen nieuwe spelers inschrijven. Ook niet als het een binnenlandse transfer betreft. Het verbod hing tijdens de voorbereiding als een zwaard van Damocles boven de club.

Terwijl de concurrentie zich versterkte, moesten de Waaslanders roeien met de riemen die ze hadden. Lokeren moet daardoor af en toe noodgedwongen een beroep doen op jeugdspelers. Het zijn verre van ideale omstandigheden om het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Vreven wil overleven

Voor Lokeren-coach Stijn Vreven is de ambitie voor het komende seizoen dan ook duidelijk. "Voor Sporting Lokeren is het voornaamste doel momenteel om te overleven", vertelt hij bij Sporza.

"Onze transferban is momenteel een groot probleem", weet Vreven. Lokeren "We kunnen daardoor ook onze nieuwe spelers niet registreren. Hopelijk geraakt dat opgelost en kunnen we onze ambitie toch nog bijstellen."

Wie zijn de favorieten?

Voor Vreven zijn Beerschot en Patro Eisden de belangrijkste titelkandidaten. Beide clubs pakten uit met goede aanwinsten. Hij ziet echter ook een derde favoriet. "Ook mijn verwachtingen voor Hasselt zijn hoog. Ze deden slimme aankopen en zullen een thuisvoordeel hebben met hun fans."





Maxime Pau

In de eigen kern verwacht hij veel van Maxime Pau. Volgens Vreven heeft het in zich om op het hoogste niveau te spelen. "Na een aanpassingsperiode vorig seizoen is hij nu helemaal mee in onze manier van spelen en intensiteit", zegt Vreven.

Het is nu zaak voor Lokeren om ondanks het transferverbod goed te starten in de competitie. Als de start tegenvalt, loop je al snel achter de feiten aan.

Samen met het transferverbod zouden slechte resultaten de club kunnen meetrekken in een neerwaartse spiraal. Een goed resultaat bij Seraing zou een goede eerste stap zijn om te overleven, zoals Vreven stelt.