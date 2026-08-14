Deze club uit de Challenger Pro League zit met een "groot probleem"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
Deze club uit de Challenger Pro League zit met een "groot probleem"
Foto: © photonews
Word fan van Sporting Lokeren! 661

In de Challenger Pro League beginnen ze er dit weekend aan. KSC Lokeren trekt zaterdag naar RFC Seraing voor een duel tussen twee voormalige eersteklassers. In het Waasland kampen ze nog altijd met kopzorgen over een transferverbod van de FIFA.

Lokeren mag nog altijd geen transfers doen

Lokeren kreeg van de FIFA een transferverbod vanwege schulden uit het verleden. Daardoor mag de club geen nieuwe spelers inschrijven. Ook niet als het een binnenlandse transfer betreft. Het verbod hing tijdens de voorbereiding als een zwaard van Damocles boven de club.

Terwijl de concurrentie zich versterkte, moesten de Waaslanders roeien met de riemen die ze hadden. Lokeren moet daardoor af en toe noodgedwongen een beroep doen op jeugdspelers. Het zijn verre van ideale omstandigheden om het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Vreven wil overleven

Voor Lokeren-coach Stijn Vreven is de ambitie voor het komende seizoen dan ook duidelijk. "Voor Sporting Lokeren is het voornaamste doel momenteel om te overleven", vertelt hij bij Sporza.

"Onze transferban is momenteel een groot probleem", weet Vreven. Lokeren "We kunnen daardoor ook onze nieuwe spelers niet registreren. Hopelijk geraakt dat opgelost en kunnen we onze ambitie toch nog bijstellen."

Wie zijn de favorieten?

Voor Vreven zijn Beerschot en Patro Eisden de belangrijkste titelkandidaten. Beide clubs pakten uit met goede aanwinsten. Hij ziet echter ook een derde favoriet. "Ook mijn verwachtingen voor Hasselt zijn hoog. Ze deden slimme aankopen en zullen een thuisvoordeel hebben met hun fans."

Maxime Pau

In de eigen kern verwacht hij veel van Maxime Pau. Volgens Vreven heeft het in zich om op het hoogste niveau te spelen. "Na een aanpassingsperiode vorig seizoen is hij nu helemaal mee in onze manier van spelen en intensiteit", zegt Vreven.

Het is nu zaak voor Lokeren om ondanks het transferverbod goed te starten in de competitie. Als de start tegenvalt, loop je al snel achter de feiten aan.

Samen met het transferverbod zouden slechte resultaten de club kunnen meetrekken in een neerwaartse spiraal. Een goed resultaat bij Seraing zou een goede eerste stap zijn om te overleven, zoals Vreven stelt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Sporting Lokeren
Stijn Vreven

Meer nieuws

Leko noemt namen van mogelijke vertrekkers, maar maakt wel duidelijk statement

Leko noemt namen van mogelijke vertrekkers, maar maakt wel duidelijk statement

15:30
📷 'Akkoord tussen Ajax en Paris Saint-Germain: dit zijn de details over deal rond Mika Godts'

📷 'Akkoord tussen Ajax en Paris Saint-Germain: dit zijn de details over deal rond Mika Godts'

14:40
1
‘Van miljoenenaanwinst naar vertrek: opvallende wending rond Ludovit Reis’

‘Van miljoenenaanwinst naar vertrek: opvallende wending rond Ludovit Reis’

14:20
3
LIVE - Speeldag 2 JPL: Jesse Thorup is duidelijk bij KRC Genk: “Dat interesseert me geen zier”

LIVE - Speeldag 2 JPL: Jesse Thorup is duidelijk bij KRC Genk: “Dat interesseert me geen zier”

14:00
Live. Transfernieuws 14/8: Club Brugge krijgt onverwacht bod op Nicolo Tresoldi

Live. Transfernieuws 14/8: Club Brugge krijgt onverwacht bod op Nicolo Tresoldi

13:30
Challenger Pro League gaat vandaag van start met nieuwe videotechnologie: zo werkt het

Challenger Pro League gaat vandaag van start met nieuwe videotechnologie: zo werkt het

13:00
‘Verrassende transferwending rond Arne Engels: Celtic neemt genoegen met lager bod’

‘Verrassende transferwending rond Arne Engels: Celtic neemt genoegen met lager bod’

12:30
1
OFFICIEEL: Romelu Lukaku tekent zijn contract bij Fenerbahçe

OFFICIEEL: Romelu Lukaku tekent zijn contract bij Fenerbahçe

11:21
32
'Rode Duivel stap dichter bij Bundesliga, maar transfersom is groot probleem'

'Rode Duivel stap dichter bij Bundesliga, maar transfersom is groot probleem'

11:20
1
OFFICIEEL: La Louvière stelt vijftiende aanwinst voor

OFFICIEEL: La Louvière stelt vijftiende aanwinst voor

11:00
'Trabzonspor blijft gaan: ex-ploegmaat Mo Salah op komst'

'Trabzonspor blijft gaan: ex-ploegmaat Mo Salah op komst'

10:30
Dodi Lukebakio schept klaarheid over toekomst: Rode Duivel lijkt klaar om te vlammen

Dodi Lukebakio schept klaarheid over toekomst: Rode Duivel lijkt klaar om te vlammen

10:00
OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's

OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's

09:30
17
'Geen Alvarez? FC Barcelona denkt aan alternatief met verleden in JPL'

'Geen Alvarez? FC Barcelona denkt aan alternatief met verleden in JPL'

09:00
Stijn Stijnen onthult de ambitie van Patro in CPL én geeft zijn titelfavorieten

Stijn Stijnen onthult de ambitie van Patro in CPL én geeft zijn titelfavorieten

08:35
2
'Kortrijk duwt door voor ... doelwit van Charleroi'

'Kortrijk duwt door voor ... doelwit van Charleroi'

08:10
Vítor Bruno blijft opvallend kritisch voor eigen team ondanks dubbele zege tegen PAOK Reactie

Vítor Bruno blijft opvallend kritisch voor eigen team ondanks dubbele zege tegen PAOK

07:30
1
Adriano Bertaccini in tranen na PAOK: Vítor Bruno weet waarom

Adriano Bertaccini in tranen na PAOK: Vítor Bruno weet waarom

07:45
12
Basisspeler op het WK, nu maakt hij opvallende transfer naar Challenger Pro League

Basisspeler op het WK, nu maakt hij opvallende transfer naar Challenger Pro League

07:00
Rik De Mil benoemt het minpunt én maakt zich zorgen om sterkhouder

Rik De Mil benoemt het minpunt én maakt zich zorgen om sterkhouder

06:30
Biancone viert kwalificatie maar niet met de ref: "Had het vanaf het begin op mij gemunt" Reactie

Biancone viert kwalificatie maar niet met de ref: "Had het vanaf het begin op mij gemunt"

06:00
2
Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte" Reactie

Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte"

23:55
9
Europese kwalificatie Gent heeft ook verstrekkende gevolgen voor ... OH Leuven

Europese kwalificatie Gent heeft ook verstrekkende gevolgen voor ... OH Leuven

23:30
Onder meer Antwerp en Beerschot: Belgische clubs volgen opvallende middenvelder

Onder meer Antwerp en Beerschot: Belgische clubs volgen opvallende middenvelder

23:00
1
Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken

Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken

22:29
Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg

Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg

22:29
Johan Boskamp maakt zich zorgen om Racing Genk

Johan Boskamp maakt zich zorgen om Racing Genk

22:30
Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens

Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens

22:11
10
Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses

Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses

21:30
7
Nu is het officieel: dit is de Europa League-tegenstander van STVV

Nu is het officieel: dit is de Europa League-tegenstander van STVV

21:15
OFFICIEEL: JPL-club kaapt topschutter weg bij Patro Eisden Maasmechelen

OFFICIEEL: JPL-club kaapt topschutter weg bij Patro Eisden Maasmechelen

21:00
"Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt? Factcheck

"Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt?

20:40
7
Verrassende terugkeer in de maak? Twee Belgische topclubs denken aan Rayane Bounida

Verrassende terugkeer in de maak? Twee Belgische topclubs denken aan Rayane Bounida

20:20
6
Nayel Mehssatou eerlijk over Standard: "Als de coach je niet moet..."

Nayel Mehssatou eerlijk over Standard: "Als de coach je niet moet..."

20:00
2
International op komst? Opvallende naam duikt op in transferplannen van Zulte Waregem

International op komst? Opvallende naam duikt op in transferplannen van Zulte Waregem

19:20
Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 15/08 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 15/08 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over 📷 'Akkoord tussen Ajax en Paris Saint-Germain: dit zijn de details over deal rond Mika Godts' Goro Goro over Deze club uit de Challenger Pro League zit met een "groot probleem" fierce fierce over Stijn Stijnen onthult de ambitie van Patro in CPL én geeft zijn titelfavorieten Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Adriano Bertaccini in tranen na PAOK: Vítor Bruno weet waarom VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto Andreas2962 Andreas2962 over Bruno spreekt: Lukaku gespot op Neerpede, deal ondertussen officieel My-T Vekkie My-T Vekkie over ‘Verrassende transferwending rond Arne Engels: Celtic neemt genoegen met lager bod’ Dirk1897 Dirk1897 over Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte" GertjeFCB GertjeFCB over ‘Van miljoenenaanwinst naar vertrek: opvallende wending rond Ludovit Reis’ Vital Verheyen Vital Verheyen over Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved