Biancone viert kwalificatie maar niet met de ref: "Had het vanaf het begin op mij gemunt"

Het slot van de wedstrijd tussen Anderlecht en PAOK was geen reclame voor het voetbal. Anderlecht won met 3-2 en na enkele opstootjes eindigden de Grieken met 9. Ook Biancone kreeg in al het tumult nog een gele kaart na een Griekse penalty.

Het is altijd leuk om bij de start van het seizoen kennis te maken met een speler van wie je meteen weet dat hij een uitstekende gesprekspartner zal zijn. Giulian Biancone behoort zonder enige twijfel tot die categorie.

Na de kwalificatie van Anderlecht tegen PAOK gaf de Fransman een uitgebreid en boeiend interview aan de pers. Aan het einde daarvan kwam ook scheidsrechter Simone Sozza ter sprake. We vroegen hem wat er precies gebeurde na de penalty, toen er een soort gevecht ontstond in het doel van Colin Coosemans.

Giulian Biancone haalt uit naar Sozza

“Ik ga heel duidelijk zijn. Er zijn regels in het voetbal waarvoor we in de zomer vergaderingen hebben met de UEFA en waarbij we worden begeleid door UEFA-scheidsrechters. Een van die heel eenvoudige regels is dat na een doelpunt de bal toebehoort aan de ploeg die net een tegendoelpunt heeft geïncasseerd”, begint een duidelijk geïrriteerde Giulian Biancone.

“Ik heb de bal na het doelpunt dus gepakt, omdat hij van mij was. Het was mijn bal. Zij werden kwaad en kwamen ons allemaal duwen... en vervolgens komt de scheidsrechter mij een gele kaart geven, terwijl ik alleen maar de regels volgde”, hekelt de Anderlecht-verdediger.

Biancone lijkt alvast niet van plan om binnenkort een vakantie met de Italiaanse scheidsrechter Sozza te boeken. “Hoe dan ook denk ik dat hij het vanaf het begin van de wedstrijd op mij gemunt had, gezien wat er allemaal gebeurde. En hij had het vandaag ook op ons gemunt, gezien zijn prestatie.”



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“Ik ga er niet meer over zeggen, maar ik heb gesprekken met hem gehad die echt onbegrijpelijk en soms heel ver gingen. Ik heb het absoluut niet fijn gevonden om negentig minuten met hem op het veld te staan”, besluit Biancone. Duidelijk gesproken.