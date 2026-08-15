OFFICIEEL: Beerschot heeft nieuwe aanvaller helemaal beet

Beerschot heeft zijn aanval uitgebreid met Toshio Lake. De 25-jarige Nederlandse spits zat zonder club en krijgt na een geslaagde proefperiode een contract op het Kiel. Hij tekent voor één seizoen, met een optie op nog een extra jaar.

Op de clubwebsite laat Beerschot weten dat Lake de technische staf de voorbije weken wist te overtuigen. De aanvaller trainde mee op proef en liet daarbij voldoende zien om definitief deel te gaan uitmaken van de kern van Mo Messoudi.

Nieuwe kans na Olympic Charleroi

Lake komt transfervrij over nadat zijn contract bij Olympic Charleroi deze zomer afliep. Vorig seizoen kende de Waalse club een moeilijk jaar dat eindigde met degradatie, maar de Nederlander wist zelf nog drie keer te scoren.

Voor zijn periode in België deed Lake al ervaring op in verschillende competities. In Nederland speelde hij voor TOP Oss, Fortuna Sittard en MVV Maastricht. Daarna trok hij ook naar Griekenland, waar hij uitkwam voor PAS Lamia.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 200.000 euro. Beerschot hoeft door zijn transfervrije status echter geen transfersom neer te leggen.

Lake kent het Kiel bovendien al als tegenstander en hield daar een duidelijke indruk aan over. “Vorig seizoen voelde het heel uniek om op het Kiel te mogen spelen. De sfeer en de supporters maakten meteen indruk op mij”, vertelt hij. De spits wil nu vooral belangrijk worden met doelpunten en zich verder ontwikkelen.





Extra optie voor Messoudi

Sportief directeur Murat Akin benadrukt dat Lake tijdens zijn testperiode specifieke kwaliteiten liet zien die Beerschot nog aan de aanval wilde toevoegen. Vooral zijn doelgerichtheid en scorend vermogen overtuigden de club om hem een contract aan te bieden.

Voor Messoudi komt er zo een extra keuze bij in de punt van de aanval. Lake krijgt na een periode zonder club opnieuw de kans om zich in het Belgische profvoetbal te bewijzen.

De verbintenis voor één seizoen houdt de druk wel meteen hoog. Als Lake zich op het Kiel kan doorzetten en zijn scorend vermogen kan tonen, beschikt Beerschot over de mogelijkheid om hem nog een jaar langer aan boord te houden.