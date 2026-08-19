'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'
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Cercle Brugge zit niet stil op de transfermarkt. De Vereniging haalde al verschillende transfers aan boord, maar blijft de mercato afspeuren. Groen-zwart wil nu naar verluidt shoppen in Portugal en heeft een akkoord.

Lorenz Lomme

'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

We schreven al over de interesse van Cercle Brugge voor Tunde Akinsola (23) van het Portugese AVS Futebol. De Bruggelingen zagen volgens Sacha Tavolieri een bod van 1 miljoen euro geweigerd.

Diezelfde Tavolieri meldt nu dat beide clubs een akkoord naderen over een transfer voor 1,2 miljoen euro plus een percentage op een mogelijke doorverkoop. De deal zou in de laatste fase zitten en in de komende uren afgerond worden.

Cercle vond ook al een akkoord met de speler, die naar verluidt al twee maanden niet betaald werd. Hij wil de club dan ook verlaten.

Cercle Brugge zit niet stil op de transfermarkt. De Vereniging haalde al verschillende transfers aan boord, maar blijft de mercato afspeuren. Groen-zwart wil nu naar verluidt shoppen in Portugal.

Cercle is niet verzwakt

Cercle Brugge legde al 850.000 euro op tafel om Joel Ndala over te nemen van Manchester City. Voor Lukas Mondele (Francs Borains) had het dan weer 400.000 over. Oude bekende Amani Lazari (Kifisia) kostte 300.000.

Met ook nog de komst van Gaëtan Coucke (Sampdoria), Lucas Michael (AS Monaco, huur) en Abdoulie Manneh (Mjällby AIF, huur) kunnen we stellen dat Cercle – ondanks enkele vertrekkers – zeker niet verzwakt uit de mercato is gekomen. Dat toonde  het in de wedstrijd tegen STVV, waarin Cercle domineerde.

Cercle wil Tunde Akinsola

Maar daar stopt het mogelijk niet bij. Volgens Sacha Tavolieri duwt Cercle Brugge door voor de komst van Tunde Akinsola (23). Dat is een linkerwinger van de Portugese tweedeklasser AVS Futebol. De Bruggelingen brachten al een bod uit van 1 miljoen euro plus bonussen, maar stuitten op een 'njet'.

Het is al het vierde bod op de speler deze zomer dat AVS Futebol heeft geweigerd. De speler is het beu en wil de club verlaten. Daarnaast werd hij al twee maanden niet betaald. Een opmerkelijke situatie dus, waar Cercle misschien wel gebruik van kan maken.

Akinsola speelde ook in Zweden en Spanje

Akinsola speelt sinds de zomer van 2024 voor AVS Futebol en heeft er nog een contract tot midden 2027. Hij was voorlopig goed voor 8 goals en 7 assists in 90 duels. Daarvoor voetbalde hij ook voor Valiant FC, een club uit zijn thuisland. 

Van daaruit trok hij naar de U19 van het Zweedse Vasalund om vervolgens aan de slag te gaan bij de B-ploeg van het Spaanse Real Valladollid. Na één seizoen sloot hij aan bij de eerste ploeg, waarvoor hij 11 wedstrijden afwerkte (1 assist).

De volgende halte was AVS Futebol. Dat huurde Akinsola eerst een half jaar en nam hem in de zomer van 2024 gratis over. Nu zit er een stevig haar in de boter tussen speler en club.

🟢⚫️ Cercle Brugge are pushing for Tunde Akinsola!

🇳🇬 Groen & Zwart are determined to sign the AVS Futebol winger but saw their €1M + bonuses offer rejected by AVS Futebol.

😡 It’s the 4th offer rejected this summer. Akinsola has had enough. He wants to leave a club that… pic.twitter.com/dJ3TnPOCgO

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 16, 2026
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