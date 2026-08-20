‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

KV Mechelen wil na het uitvallen van Leo Hjelde snel een nieuwe linksvoetige centrale verdediger aantrekken. De keuze lijkt te zijn gevallen op Mike Eerdhuijzen, een 26-jarige Nederlander die momenteel bij FC Utrecht speelt. De clubs zijn dicht bij een akkoord.

Van Volendam naar de top van Nederland

Eerdhuijzen werd op 13 juli 2000 geboren in Volendam en doorliep daar de jeugdopleiding. In 2019 maakte hij de stap naar het profvoetbal bij FC Volendam, waarna Sparta Rotterdam hem in 2022 overnam. Bij Sparta groeide de 1,94 meter lange verdediger uit tot een vaste waarde en kwam hij in totaal 84 officiële wedstrijden in actie.

In de zomer van 2025 volgde een nieuwe stap. FC Utrecht haalde Eerdhuijzen naar de Domstad en legde hem meteen voor vier seizoenen vast, tot juni 2029. De transfer betekende een volgende stap voor een verdediger die vooral wordt gewaardeerd om zijn linkerbeen en opbouwende kwaliteiten.

Sterk profiel voor KV Mechelen

Dat profiel verklaart waarom KV Mechelen nu bij Eerdhuijzen uitkomt. De Nederlander kan als linkse centrale verdediger spelen en past daarmee rechtstreeks in het profiel dat Malinwa zoekt na de blessure van Hjelde.

Bij FC Utrecht begon Eerdhuijzen ook het huidige seizoen als basisspeler in een driemansdefensie. De club gebruikte hem vorig seizoen eveneens geregeld in een systeem met drie verdedigers. Zijn fysieke présence is daarbij een extra troef: met zijn 1,94 meter is hij sterk in de lucht en beschikt hij over het formaat om centraal achterin duels uit te vechten.

Volgens Het Nieuwsblad zijn er bij Utrecht afspraken gemaakt over een mogelijke transfer. Eerdhuijzen zelf zou alvast openstaan voor een overstap naar Mechelen. Daardoor lijkt een akkoord tussen beide clubs eveneens binnen bereik.





Ook Europees al ervaring

Eerdhuijzen brengt bovendien de nodige ervaring mee. FC Utrecht maakte vorig seizoen een sterk Eredivisiejaar door en eindigde als zesde. De club kwam daardoor ook Europees in actie. Eerdhuijzen speelde onder meer tegen KRC Genk, waardoor hij al kennismaakte met het Belgische voetbal.

Zijn statistieken van vorig seizoen waren wel beïnvloed door blessures. Volgens FotMob kwam hij in de Eredivisie 2025/26 tot negen wedstrijden, waarvan zes als basisspeler, goed voor 333 speelminuten. FC Utrecht bevestigde bovendien dat hij in totaal al meer dan 130 wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam had staan bij zijn overstap naar de club.

Contract loopt nog tot 2029

KV Mechelen haalt dus geen transfervrije speler binnen. Eerdhuijzen ligt bij FC Utrecht nog vast tot de zomer van 2029. Zijn geschatte marktwaarde ligt op 1,3 miljoen euro, volgens Transfermarkt.

De precieze transfersom waarover KV Mechelen en FC Utrecht onderhandelen, is voorlopig niet bekend. Ook over persoonlijke contractvoorwaarden in Mechelen is nog niets officieel gecommuniceerd.