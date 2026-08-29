Nieuwkomer Zulte Waregem openhartig: "Ik heb veel geleden"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Nieuwkomer Zulte Waregem openhartig: "Ik heb veel geleden"
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Zulte Waregem is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Essevee pronkt met zeven op negen op een knappe derde plaats in het klassement. Salim Diakité kwam kort in actie in de zege tegen SK Beveren (4-0).

Diakité mocht 24 minuten meevoetballen tegen Beveren

Diakité werd begin vorige week binnengehaald door Essevee. De verdediger met zowel de Franse als de Malinese nationaliteit wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Palermo. Zulte Waregem bedong ook een aankooptie in de deal. De samenwerking zou dus langer kunnen duren.

Diakité maakte zijn debuut in de 4-0-overwinning tegen SK Beveren. Hij kwam op het veld voor Franz Tangala en mocht in totaal 24 minuten meevoetballen.

De sfeer aan de Gaverbeek maakte indruk op Diakité

"Vier of vijf dagen nadat ik mijn contract tekende, stond ik al op het veld en daar ben ik heel blij mee", vertelt de verdediger aan Het Laatste Nieuws. "De transfer had lang genoeg geduurd, dus dat ik meteen mocht invallen deed heel veel deugd."

Diakité was tijdens de wedstrijd tegen Beveren onder de indruk van de sfeer aan de Gaverbeek. Al beseft hij dat zo'n duel niet elke week zal voorvallen en dat Zulte Waregem zulke momenten moet koesteren.

Diakité kende Zulte Waregem al voor zijn transfer. "Ik wist dat Zulte Waregem een mooie geschiedenis had in België en Europa met bijvoorbeeld matchen tegen PSV en Nice, maar ook dat het de laatste jaren wat anders is gelopen."

Diakité sprak met Leroy en De Fauw

De onderhandelingen hadden hun tijd nodig. Diakité geeft aan dat hij in het begin veel heeft gesproken met sportief manager Niels Leroy en assistent-trainer Davy De Fauw. Hij zegt dat hij meteen een klik voelde, ook met de spelers. Zulte Waregem maakte ook duidelijk dat het menens was om Diakité binnen te halen. Toch besloot hij om rustig na te denken voordat hij een beslissing nam.

Diakité is amper 26, maar speelde al voor een pak clubs. Met Zulte Waregem erbij maakt dat acht werkgevers. De verdediger zegt dat hij het niet gemakkelijk heeft gehad. "Ik heb nooit echt een jeugdopleiding doorlopen. Op mijn zeventiende moest ik mijn spullen pakken en vertrekken."

Diakité wil alles spelen

Hij spreekt van een goede jeugd, maar zegt dat hij het wel lastig heeft gehad en veel heeft afgezien om dit punt te bereiken. "Ik maak daar liever nu niet te veel woorden aan vuil, maar ik heb veel geleden om te geraken waar ik nu ben."

In Italië werkte hij zich vanuit de lagere klassen op tot bij Palermo in de Serie B.  Daar pikte Zulte Waregem hem op. Het doel van Diakité bij Essevee is duidelijk: alles spelen. Het is afwachten of hij daarin slaagt.

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