Hairemans legt pijnpunt bij Antwerp bloot: "Dat is nooit goed"

Antwerp kreeg tegen STVV opnieuw vier doelpunten om de oren en liep in eigen huis tegen een zware 1-4-nederlaag aan. Volgens Geoffry Hairemans ligt het probleem niet bij een gebrek aan honger, maar moet de jonge ploeg leren om die gretigheid beter te doseren.

"We zijn niet goed aan de eerste helft begonnen. Tegen een ploeg als Sint-Truiden, die heel goed kan voetballen, betaal je daar meteen de prijs voor. Als je niet furieus aan een wedstrijd begint, geef je hen de kans om dat uit te buiten", aldus Hairemans.

Na de rust kantelde het wedstrijdbeeld volledig. Antwerp kwam beter voor de dag, domineerde een kwartier en kwam via de gelijkmaker opnieuw in de wedstrijd. "We starten de tweede helft heel goed en domineren hen een kwartier. We scoren daaruit, maar willen daarna misschien iets te graag. Daardoor geven we ruimte weg en lopen we in de counters."

Te graag willen

Die drang om na de gelijkmaker meteen door te drukken, brak Antwerp volgens Hairemans uiteindelijk zuur op. De 1-2 viel na een lange bal waarbij een STVV-speler alleen voor de doelman verscheen. "Ik heb die fase zelf niet gezien, maar blijkbaar was één lange bal genoeg om iemand alleen voor de keeper te zetten. Dat mag niet gebeuren. Als één iemand zijn taak niet goed uitvoert, kan zo'n bal makkelijk achter de verdediging vallen en loop je achter de feiten aan."

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Toch wil de ervaren middenvelder vooral niet dat de nederlaag wordt afgeschoven op een gebrek aan inzet. "De honger is er zeker, vooral bij die jonge gasten. Misschien zijn we soms wat naïef en willen we te graag. Dat is niet altijd goed." Het is een delicate balans voor Antwerp: niet minder willen, maar wel beter leren omgaan met de momenten waarop de ploeg moet doorduwen en wanneer ze juist meer controle moet bewaren.

Met Standard, Club Brugge en Union wacht Antwerp bovendien een stevige reeks. "Het wordt niet makkelijk, maar eigenlijk is geen enkele wedstrijd in België makkelijk." Hairemans weet dus wat Antwerp te doen staat: de honger behouden, maar de naïviteit eruit krijgen.