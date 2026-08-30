STVV haalt in derde wedstrijd opgelucht adem met eerste zege: "Was niet onze grootste zorg"

Na twee gelijke spelen heeft STVV op het veld van Antwerp zijn eerste driepunter van het seizoen gepakt. Een overduidelijke want Sint-Truiden ging met 1-4 winnen op de Bosuil.

Trust the process

"Maar ik wou de focus in de kleedkamer niet puur leggen op het resultaat", verrast STVV-trainer Frederic De Meyer op de persconferentie achteraf. "Ik wou ons spel terugzien", verklaart hij.

"Onze kwaliteit aan de bal, onze defensiefe scherpte, die wou ik terugzien. En dan zouden de resultaten wel vanzelf komen had ik in de kleedkamer gezegd",, gaat De Meyer verder.

En of hij gelijk heeft gekregen want een uitstekend voetballend maar vooral counterend Sint-Truiden rekende efficiënt af met Antwerp. "Als het proces goed loopt, speel je uiteindelijk wedstrijden zoals vandaag."

"Na twee wedstrijden hadden we nog maar twee punten maar dat hadden er even goed zes kunnen zijn", vindt hij. "Vandaag moest Antwerp komen bij een achterstand en daar hebben we mooi gebruik van gemaakt in de omschakeling."

Provocerende Sebaoui

Een speciale vermelding ook voor Ilias Sebaoui, die met een Beerschot-verleden telkens werd uitgefloten door de Antwerp-aanhang maar wel een assist gaf bij de 1-4 en even reageerde richting het publiek.



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"Dat mag eens, toch?", lachte hij bij de camera's van DAZN. "Als je een hele wedstrijd lang het ganse stadion over je heen kreeg, mag je toch ook eens zelf provoceren. Ik had er zelf misschien ook wel eentje moeten maken maar ben blij met mijn assist. Zo heb ik elke wedstrijd dit seizoen toch al een statistiek kunnen bij schrijven", glunderde hij.