Mehssatou verstuurt duidelijke transferboodschap, Jonckheere onder indruk van invaller

KV Kortrijk heeft ook tegen Sporting Charleroi zijn eerste punten van het seizoen niet kunnen pakken. De West-Vlamingen verloren met 1-3 en blijven achter met nul op negen. Nayel Mehssatou beseft dat er wel nog iets bij mag komen in de kern, terwijl coach Michiel Jonckheere lof had voor een invaller.

Kortrijk blijft achter met nul op negen

KV Kortrijk hoopte na nederlagen tegen Club Brugge (3-0) en Royal Antwerp FC (0-3) punten te pakken tegen Sporting Charleroi, maar KVK kwam van een kale reis terug. De Carolo's zetten hun goede start gewoon verder in het Guldensporenstadion.

Campbell wiste de openingstreffer van Scheidler nog uit, maar Keita en Colassin bezorgden Charleroi een vierde opeenvolgende zege. Dat maakt twaalf op twaalf voor de Zebra's, terwijl KVK na drie duels achterblijft met nul punten.

Mehssatou verwelkomt versterking

Nayel Mehssatou beseft dat Kortrijk uit een ander vaatje moet tappen. "Het is niet leuk om zo aan de competitie te beginnen. Een goede start is belangrijk als promovendus. We moeten dus dringend punten pakken. Het is aan ons om beter te doen", vertelde hij na de wedstrijd aan Het Laatste Nieuws.

Voor Mehssatou mag de kern wel nog wat uitgebreid worden. "De club heeft al goed werk geleverd, maar versterking is altijd welkom. Van concurrentie wordt iedereen beter."

Jonckheere looft de piepjonge Philips

Michiel Jonckheere was tevreden over de wedstrijd van Mehssatou. De wisselwerking met Thierry Ambrose kon hem bekoren. Dat geldt ook voor Anthony Philips. De amper 17-jarige winger mocht achttien minuten meevoetballen en scoorde bijna de gelijkmaker. Hij mag dromen van meer.





"Hij brengt heel veel kwaliteit op training", aldus Jonckheere. "Ik heb zelfs getwijfeld om hem te laten starten. Aan de bal is Anthony geweldig. Als Anthony zichzelf blijft ontwikkelen, gaat hij zeker nog kansen krijgen."

Raakt KVK verlost van die vervelende nul?

Kortrijk staat nu voor twee moeilijke wedstrijden. Eerst is er op 3 september de uitgestelde wedstrijd op het veld van Anderlecht. Drie dagen later staat thuis de Vlasico tegen Zulte Waregem op het programma. Na die twee opdrachten hopen Jonckheere en co verlost te zijn van die vervelende nul.