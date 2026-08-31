🎥 Club Brugge heeft Lierse-sensatie in het vizier, die meteen uitpakt met fraai doelpunt

Lierse SK heeft het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League geopend met een 4 op 9. Zondagavond ontsnapte Lierse in Seraing aan een tweede nederlaag in drie wedstrijden. Met dank aan Alexandre Stanic, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Club Brugge.

Het gebeurde in de tweede helft, toen de 21-jarige Stanic het verschil maakte voor de Pallieters. Een verre voorzet van Samih El Touile viel perfect voor het doel, waarna Stanic het leer heerlijk op de slof nam. Zijn eerste competitietreffer van het seizoen was meteen goed voor een bijzonder belangrijk punt.

"Een doelpunt uit het boekje, een beetje zoals op training", glunderde Stanic volgens Het Nieuwsblad. "Ik weet dat Samih naar binnen snijdt en dan het leer in de zone aan de tweede paal dropt. Het was voor mij dus vooral zaak om klaar te staan. Ik nam het leer goed op de slof. Ja, dat doelpunt doet zeker deugd. Voor mezelf, maar veel meer nog omdat het ons een kostbaar punt oplevert."

FT | Een tienkoppig Lierse knokt zich naar een gelijkspel. 👊🟰#SERLIE pic.twitter.com/DrZWWC2PE4 — DAZN België (@DAZN_BENL) August 30, 2026

Belangrijk punt

Dat punt kwam er niet zonder slag of stoot. Lierse moest lange tijd met een man minder spelen en had daardoor alle reden om na afloop tevreden te zijn met het resultaat. Na drie speeldagen staat de ploeg zo op vier punten en nestelt ze zich voorlopig in de veilige middenmoot.

Het blijft uiteraard nog vroeg in het seizoen, maar de Pallieters kunnen dankzij het punt met iets meer vertrouwen vooruitkijken. Zeker omdat de volgende opdracht meteen een belangrijke wordt.



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FC Luik wacht

Zondag krijgt Lierse immers FC Luik over de vloer. De Luikenaars verloren hun eerste twee thuiswedstrijden tegen Francs Borains en Dender, maar pakten op de tweede speeldag wel de volle buit op bezoek bij Jong Genk.

"Die match wordt voor mij toch het eerste kantelmoment van het seizoen", is Stanic duidelijk. "Bij winst mogen we van een geslaagde start spreken, anders zal je toch wat blijven hangen in de rangschikking."

Transferzorgen

Terwijl Lierse zich sportief probeert te handhaven in de veilige middenmoot, blijft er ook naast het veld nog een vraagteken hangen. De transfermarkt gaat zijn laatste dagen in en vooral rond Stanic is er de nodige beweging.

De aanvaller wordt al een tijdje gelinkt aan Club NXT. De vraag rijst dan ook of Lierse zijn smaakmaker ook na het sluiten van de transfermarkt nog in de eigen kleuren zal kunnen bewonderen.

Zelf doet Stanic alvast weinig moeite om de geruchten helemaal de kop in te drukken. Tegelijk wil hij zich ook niet vastpinnen op een vertrek. De aanvaller houdt de kaarten duidelijk open.

"Ik hoor vele dingen. En uiteraard zal er nog wel wat bewegen in die laatste transferdagen. Maar ik ben momenteel nog steeds een speler van Lierse en zal alles geven voor deze club zolang ik hier ben", aldus Stanic.