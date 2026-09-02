OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

Nick Shinton is niet langer een speler van Beerschot. De Antwerpse club heeft de samenwerking met de 25-jarige doelman in onderling overleg beëindigd. Shinton is daardoor meteen vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

De doelman was de voorbije twee seizoenen actief op het Kiel, nadat hij in de zomer van 2024 transfervrij was overgekomen van Club Brugge. Bij Beerschot kreeg Shinton eindelijk de kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen. In zijn eerste seizoen kwam hij 21 keer in actie in de Jupiler Pro League. Daarna was hij een vaste waarde tijdens het seizoen in de Challenger Pro League.

Jarenlange opleiding bij Club Brugge

Shinton kende een groot deel van zijn opleiding bij Club Brugge. Hij sloot zich in 2016 aan bij de jeugdopleiding van blauw-zwart en werkte zich uiteindelijk op tot Club NXT. Voor de beloften kwam hij tientallen keren in actie. Club Brugge gaf hem in 2024 de kans om zijn loopbaan elders verder te zetten.

Nick Shinton en Beerschot beëindigen samenwerking in onderling overleg.



Nick, bedankt voor je inzet en toewijding voor Beerschot. We wensen je alle succes toe bij je zoektocht naar een nieuwe club en in het verdere verloop van je carrière! pic.twitter.com/9dOyl7pA4G — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) September 2, 2026

Een doorbraak in de A-ploeg van Club Brugge zat er nooit in. Shinton was wel jarenlang onderdeel van de Brugse jeugdopleiding en maakte ook deel uit van verschillende Belgische jeugdselecties. Zo kwam hij uit voor de U17, U18 en U19 en werd hij eveneens opgeroepen voor de U21.

Ook op het hoogste niveau ervaring opgedaan

Bij Beerschot werd Shinton vervolgens een belangrijke pion. In zijn eerste seizoen stond hij 21 keer onder de lat in de competitie. Ondanks de degradatie van Beerschot deed hij waardevolle ervaring op tussen de palen.





Vervolgens bleef hij ook in de Challenger Pro League een vaste keuze. In het seizoen 2025/26 verzamelde hij volgens de beschikbare statistieken 31 competitiewedstrijden en hield hij tien keer de nul. Over zijn periode bij Beerschot groeide hij zo uit tot een ervaren doelman op het Belgische profniveau.

Nu komt er dus een einde aan zijn Antwerpse periode. Beerschot bedankte Shinton officieel voor zijn inzet en toewijding en wenst hem succes bij zijn zoektocht naar een nieuwe club.