OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen
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Amir Rais verlaat Patro Eisden en zet zijn carrière voort bij VVV-Venlo. De 21-jarige Nederlandse flankaanvaller keert daarmee terug naar zijn thuisland, nadat hij één seizoen actief was in Maasmechelen.

Rais kwam in de zomer van 2025 naar Patro na een lange opleiding bij Feyenoord. Bij de Koempels kreeg hij de kans om zijn eerste echte stappen in het profvoetbal te zetten. Met zijn snelheid en acties op de flank groeide hij gaandeweg uit tot een speler die geregeld voor dreiging kon zorgen.

Patro Eisden bevestigt op de clubwebsite dat er met VVV-Venlo een akkoord is bereikt over een definitieve transfer. Rais tekent in Venlo voor twee seizoenen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 400.000 euro.

Zware blessure onderbrak zijn ontwikkeling

Vorig seizoen kwam Rais 23 keer in actie in de Challenger Pro League, waarvan zestien keer als basisspeler. Begin februari sloeg het noodlot echter toe. In de thuiswedstrijd tegen Jong Genk liep hij een kuitbeenbreuk op, waardoor zijn seizoen meteen voorbij was.

Daarna volgde een lange revalidatie. Rais werkte maanden aan zijn terugkeer en was deze zomer opnieuw beschikbaar. Dit seizoen begon hij de eerste drie wedstrijden telkens op de bank. Over zijn volledige periode bij Patro kwam hij aan 25 wedstrijden. Daarin maakte hij één doelpunt en gaf hij twee assists.

Stijnen begrijpt keuze van Rais

Coach Stijn Stijnen kijkt positief terug op de samenwerking met de flankaanvaller. “We zijn tevreden dat Amir deze voor hem gewenste stap kan zetten”, klinkt het. Stijnen benadrukt dat Rais een zwaar traject achter de rug heeft sinds zijn blessure.

Patro kon zich vinden in de voorwaarden van de transfer en besloot mee te gaan in de wens van de speler om terug naar Nederland te keren. Voor Rais betekent de overstap naar VVV-Venlo een nieuwe kans om opnieuw volledig aan wedstrijdritme te komen.

Bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie hoopt hij nu een volgende stap te zetten na een periode waarin zijn ontwikkeling door die zware blessure tijdelijk werd afgeremd.

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