📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

Joël Ordonez heeft op Instagram zelf uitleg gegeven over de blessure die hem al een tijd parten speelt. De verdediger van Club Brugge wil komaf maken met de vele verhalen die de voorbije periode over zijn fysieke toestand verschenen.

Alles begon tegen Union

Ordonez wijst met de vinger naar 17 mei, toen Club Brugge het opnam tegen Union Sint-Gillis. Tijdens die wedstrijd kreeg de Ecuadoriaan een stevige trap op de voet. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand. “Ik voelde vanaf dat moment een kleine hinder”, vertelt Ordonez op Instagram. Van een pijn die hem verhinderde om te voetballen, was volgens hem geen sprake.

Omdat Club Brugge op dat moment nog volop streed om de landstitel, besloot hij verder te trainen en te spelen. De verdediger zag geen reden om alarm te slaan. De hinder bleef aanwezig, maar was draaglijk genoeg om zijn seizoen af te maken.

Met Ecuador richting WK

Na afloop van het seizoen trok Ordonez meteen naar de nationale ploeg van Ecuador. Daar maakte hij zich op voor het WK, een toernooi waarvoor hij bijzonder gemotiveerd was. De klachten waren nog altijd niet verdwenen, maar de verdediger dacht niet dat ze ernstig konden zijn.

“Een WK spelen met Ecuador was altijd een van de grootste dromen van mijn leven”, schrijft Ordonez. Net daardoor wilde hij er alles aan doen om fit te raken en zijn plaats in de selectie niet kwijt te spelen.

Pijn werd steeds erger

Tijdens de trainingen en wedstrijden met Ecuador veranderde de situatie echter. De pijn nam geleidelijk toe en Ordonez probeerde desondanks door te gaan. De verdediger geeft toe dat hij de klachten zoveel mogelijk probeerde te verdragen, omdat hij vreesde dat ze zijn WK-droom in gevaar konden brengen.





“Nog vaak probeerde ik met de pijn te leven en mezelf ervan te overtuigen dat ik het kon volhouden”, klinkt het. Daarmee schetst Ordonez zelf een beeld van de moeilijke periode die voorafging aan de huidige situatie.

Ordonez neemt zelf het woord

De verdediger besloot uiteindelijk zelf naar buiten te treden omdat er volgens hem te veel verschillende verhalen over zijn blessure circuleerden. “Het waren moeilijke dagen voor mij. Na alles wat er over mijn blessure is gezegd, voelde ik dat het beter was om zelf te vertellen wat er gebeurd is”, aldus Ordonez.