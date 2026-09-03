Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

Mario Stroeykens zit nog altijd bij Anderlecht. De 21-jarige middenvelder wilde deze zomer een nieuwe stap zetten en leek lange tijd op weg naar de uitgang, maar op de laatste dag van de transferperiode is er nog steeds geen akkoord uit de bus gekomen. Of Stroeykens vandaag nog vertrekt, moet nog blijken. Intussen spreekt trainer Vitor Bruno opvallend openlijk over de kwaliteiten van de Neerpede-product.

De toekomst van Stroeykens bij Anderlecht is al weken onzeker. De aanvallende middenvelder kwam dit seizoen nauwelijks in beeld en werd eerder al gelinkt aan verschillende buitenlandse clubs. Werder Bremen was een van de meest concrete pistes, maar een transfer kwam er niet.

Anderlecht zou mikken op ongeveer zes miljoen euro voor zijn jeugdproduct. Stroeykens ligt bovendien nog tot medio 2028 onder contract in het Lotto Park. Dat geeft paars-wit een stevige onderhandelingspositie, maar tegelijk is het voor beide partijen stilaan belangrijk om duidelijkheid te krijgen.

Vitor Bruno wil Stroeykens alvast niet afschrijven. Op de vraag wat Anderlecht met de middenvelder moet doen als hij na de transferdeadline nog steeds in Brussel zit, reageerde de Portugese trainer duidelijk.

"Ik reken op iedereen. Ik heb enkele weken geleden nog met Mario gesproken. Als coach frustreert het mij soms dat ik er niet in slaag om het beste uit een speler te halen. Dat geeft mij een slecht gevoel."

Bruno herinnert zich een totaal andere Stroeykens

Vooral de volgende passage van Bruno is opvallend. De Portugese trainer kent Stroeykens namelijk nog van voor hij bij Anderlecht aan de slag ging.



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Twee jaar geleden stond Bruno met FC Porto tegenover Anderlecht in de Europa League. In de voorbereiding op die wedstrijd werd Stroeykens volgens de huidige RSCA-coach uitvoerig besproken.

"Toen ik twee jaar geleden met Porto tegen Anderlecht speelde, hebben we in onze analyse heel nadrukkelijk naar Mario gekeken. Hij was voor ons een speler waarvan we dachten: wow, daar moeten we voor opletten. Hij was op dat moment een van de grootste dreigingen."

Bruno ziet vandaag echter niet dezelfde speler als degene die hij destijds met Porto analyseerde. En dat lijkt hem persoonlijk te frustreren. "Het geeft mij een slecht gevoel dat ik dat niveau momenteel niet uit hem kan halen."

Van toptalent naar transferdossier

Stroeykens werd al op jonge leeftijd door Vincent Kompany naar de A-ploeg gehaald en gold jarenlang als een van de grote talenten van Neerpede. Hij verzamelde inmiddels een indrukwekkend aantal wedstrijden voor Anderlecht, maar zijn ontwikkeling werd de voorbije seizoenen ook afgeremd door blessureleed.

Vorig seizoen kwam hij slechts in een dertigtal wedstrijden in actie, waarvan een aanzienlijk deel als invaller. Anderlecht verlengde vervolgens zijn contract tot 2028, mede om sterker te staan wanneer een transfer zich zou aandienen.

Deze zomer leek het moment gekomen. Stroeykens kreeg naar verluidt zelf het signaal dat hij openstond voor een nieuwe uitdaging en ook Anderlecht stond niet weigerachtig tegenover een vertrek. Werder Bremen toonde concrete interesse, terwijl eerder ook clubs uit Italië, Frankrijk en andere Europese competities aan zijn naam werden gekoppeld. Toch bleef een akkoord uit.