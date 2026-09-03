DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Deze donderdag is het 'Transfer Deadline Day' in België. En dus zouden we nog wel eens een aantal interessante of verrassende deals kunnen krijgen. Eentje lijkt nu al op weg te zijn en dat is de transfer van Nikola Storm naar ... KVC Westerlo. De deal zou op de laatste dag van de zomermercato rond moeten raken.

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: Nikola Storm heeft zijn transfer helemaal beet

"Hallo Kemphanen. Laten we er een mooi seizoen van maken. En allemaal samen." Met die woorden kondigde Nikola Storm officieel aan via de sociale media dat hij wel degelijk terug komt naar de Belgische competitie.

KVC Westerlo heeft op deadline day nog een ervaren versterking aan de selectie toegevoegd. Nikola Storm tekent in ’t Kuipje een contract voor 2 seizoenen. Dat liet de club weten via een persbericht op de eigen webstek. "Nu keert Storm terug naar België. Met zijn ervaring en offensieve kwaliteiten wordt Nikola Storm de nieuwste Kemphaan. Welkom, Nikola!", zijn ze heel blij met zijn komst.

Deze donderdag is het 'Transfer Deadline Day' in België. En dus zouden we nog wel eens een aantal interessante of verrassende deals kunnen krijgen. Eentje lijkt nu al op weg te zijn en dat is de transfer van Nikola Storm naar ... KVC Westerlo. De deal zou op de laatste dag van de zomermercato rond moeten raken.

Het is transfergoeroe Sacha Tavolieri die met het nieuws naar buiten kwam over de mogelijke terugkeer van Nikola Storm naar de Jupiler Pro League. "Nikola Storm keert terug naar België! De Belgische vleugelspeler heeft een akkoord bereikt om Antalyaspor te verlaten en zal naar verwachting de komende uren zijn overstap naar KVC Westerlo officieel afronden."

En dus mogen we op donderdag mogelijk de terugkeer van Nikola Storm in België gaan verwachten. De speler zou van zijn Turkse club het land mogen verlaten om opnieuw in België aan de slag te gaan. Dat is geen onlogische keuze.

Nikola Storm onderweg van Antalyaspor naar ... KVC Westerlo

De 31-jarige flankspeler wilde na een jaartje in Turkije graag terugkeren naar België. Hij heeft samen met partner Paulien Scheire twee kinderen, die het afgelopen jaar ook meegingen naar Turkije om er aan de kust van Konyaalti te gaan wonen.

Een hippe buurt aan het water, maar misschien toch nog iets anders dan de goede, Vlaamse klei? Voor de Maldegemnaar wordt het in dit aankomende seizoen de Kempense Heide. De ervaren flankspeler trekt namelijk naar meer dan waarschijnlijk naar KVC Westerlo.

Lees ook... 📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

Nikola Storm heeft al heel wat watertjes doorzwommen in België

De speler heeft ondertussen een marktwaarde van 1,2 miljoen euro volgens Transfermarkt en heeft er een wisselend seizoen opzitten in Turkije. Hij begon goed met heel wat basisplaatsen in het begin, maar daarna is het wat stilgevallen.

In het verleden was Nikola Storm al actief bij KSK Maldegem, KSC Lokeren, Club Brugge, Zulte Waregem, OH Leuven en KV Mechelen. Nu lijkt hij dus op weg naar een nieuw avontuur in ons land. De deal moet wel nog in orde raken tegen het einde van de dag.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Westerlo
Nikola Storm

Meer nieuws

📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

18:00
Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

18:30
1
Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

18:15
Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

17:00
4
LIVE - Speeldag 5 JPL: Fikse tegenvaller voor STVV: speler meerdere weken out

LIVE - Speeldag 5 JPL: Fikse tegenvaller voor STVV: speler meerdere weken out

16:45
Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

16:30
1
Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

14:00
2
Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

15:15
1
Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

15:30
28
DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

12:30
DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

15:00
10
OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League

OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League

11:45
LIVE: De vibe is zéér goed, maar KAA Gent moet opletten van OH Leuven

LIVE: De vibe is zéér goed, maar KAA Gent moet opletten van OH Leuven

11:15
Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

14:30
9
Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

13:30
Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

13:00
KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

08:30
6
Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

12:00
9
Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

10:59
13
LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

11:28
Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

11:30
33
OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

10:55
8
Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

10:00
4
STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

09:29
Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

09:00
Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

09:12
8
UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

07:31
10
DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt

DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt

06:30
ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

07:00
AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

07:30
3
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

07:06
43
STVV-coach De Meyer reageert op kritiek na nederlaag: "Wat moet ik dan doen?" Reactie

STVV-coach De Meyer reageert op kritiek na nederlaag: "Wat moet ik dan doen?"

23:25
4
Van eigenaar tot... sponsor: Roland Duchâtelet pompt elf miljoen euro in Stayen en STVV

Van eigenaar tot... sponsor: Roland Duchâtelet pompt elf miljoen euro in Stayen en STVV

23:00
STVV kan stunt op Antwerp geen vervolg geven tegen sterk Union SG

STVV kan stunt op Antwerp geen vervolg geven tegen sterk Union SG

22:21
RECONSTRUCTIE: Liverpool FC gooide eigen plan overboord en ging plots all-in voor Lucca Brughmans

RECONSTRUCTIE: Liverpool FC gooide eigen plan overboord en ging plots all-in voor Lucca Brughmans

22:20
2
Westerlo ziet overbodige spits na enkele maanden alweer vertrekken

Westerlo ziet overbodige spits na enkele maanden alweer vertrekken

02/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 20:30 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten Swakke25 Swakke25 over DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL Thomme Thomme over Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken) #Pinantiestip #Pinantiestip over Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat Impala Impala over Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC Boktor Boktor over Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan Locolabo Locolabo over Anderlecht - KV Kortrijk: - Stefbina Stefbina over PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet Soloria Soloria over Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved