DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL

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Deze donderdag is het 'Transfer Deadline Day' in België. En dus zouden we nog wel eens een aantal interessante of verrassende deals kunnen krijgen. Eentje lijkt nu al op weg te zijn en dat is de transfer van Nikola Storm naar ... KVC Westerlo. De deal zou op de laatste dag van de zomermercato rond moeten raken.