Brecht Dejaegere wil nog wat kwijt over Kortrijk-supporters na nieuwe klap

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Brecht Dejaegere wil nog wat kwijt over Kortrijk-supporters na nieuwe klap
Foto: © photonews
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KV Kortrijk bleef zondag opnieuw met lege handen achter, ondanks een wedstrijd waarin het lange tijd de betere ploeg was. De 0-2-nederlaag tegen Zulte Waregem kwam bijzonder hard aan bij Brecht Dejaegere, die vooral wees op het contrast tussen het geleverde spel en het uiteindelijke resultaat.

“Het is gewoon heel frustrerend. Wij hadden de meeste goesting en hadden het betere van het spel, maar we belonen onszelf niet”, vertelde Dejaegere aan Het Laatste Nieuws.

Kortrijk kreeg voldoende momenten om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar slaagde er niet in om het overwicht om te zetten in doelpunten. Daardoor bleef Zulte Waregem in leven. De rode kaart voor Storman maakte de opdracht nadien alleen maar moeilijker.

Rode kaart komt bijzonder duur te staan

Volgens Dejaegere had Kortrijk die situatie vooral aan zichzelf te danken. “We schieten onszelf ook in de voet met die te vermijden rode kaart.” Toch vond hij dat zijn ploeg daarna nog lang voldoende controle hield. Zulte Waregem kreeg met een man meer niet meteen vrij spel en slaagde er in de reguliere speeltijd niet in om het verschil te maken.

“Daarna geven we niks meer weg in de reguliere speeltijd, maar het is bijzonder zuur om dan toch weer met lege handen achter te blijven.” Net dat maakt de nederlaag extra pijnlijk. Kortrijk leek op weg naar zijn eerste punt van het seizoen, maar twee late doelpunten zorgden alsnog voor een nieuwe teleurstelling.

Supporters blijven achter ploeg staan

Dejaegere had na afloop ook veel mooie woorden over voor de aanhang. De supporters bleven de ploeg ondanks de moeilijke start steunen en zorgden ook voor en na de wedstrijd voor veel sfeer.

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“We wilden de supporters iets geven voor hun geweldige steun. Ook nu waren ze weer meer dan op de afspraak. Al tijdens de opwarming steunden ze ons enorm”, gaat hij verder.

Dat de fans na het laatste fluitsignaal bleven applaudisseren, deed zichtbaar deugd. “Ik vond het mooi dat ze ook na de match bleven applaudisseren. Dat geeft ons moed om te blijven werken.” Dejaegere weigert dan ook de moed te verliezen. “Het tij zal wel eens keren.” Kortrijk wacht na deze nieuwe klap nog altijd op zijn eerste punten van het seizoen.

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