Reactie 🎥 Nikola Storm krijgt als tegenstander meeste applaus Achter de Kazerne en geeft er zijn eigen draai aan

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
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🎥 Nikola Storm krijgt als tegenstander meeste applaus Achter de Kazerne en geeft er zijn eigen draai aan
Foto: © photonews
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Zowel in de thuisvakken als in het uitvak werd de naam van Nikola Storm gescandeerd Achter de Kazerne zaterdagavond. Zo hadden de thuissupporters toch ook nog iets aan hun verder ellendige avond gehad.

Na zijn fraaie krul in de rechterhoek werd Storm door het hele stadion toegezongen. Dit scenario zal stiekem wel in zijn hoofd gezeten hebben toen hij zijn overstap naar Westerlo finaliseerde en wist dat KV Mechelen de eerste tegenstander zou zijn. "Uiteraard deed het deugd om zo te debuteren en te scoren. Ik profiteerde van de ruimte op de flank."

Hij stond bij zijn invalbeurt tegenover Bill Antonio en dat is nog altijd geen verdediger. Het was een typische Storm-goal: naar binnen komen en de verste hoek viseren. Zo hebben ze er in Mechelen al veel van hem gezien. Met duidelijke gebaren maakte hij aan de thuissupporters duidelijk dat hij zijn doelpunt niet wilde vieren. Dat had hij zich vooraf al voorgenomen, uit respect voor de club.

Storm begint aan volgende JPL-passage na zeven jaar KV Mechelen

"Ik durfde niet goed vieren. Ik heb zeven mooie jaren gekend bij KV Mechelen. Het was leuk dat ik applaus kreeg van de thuissupporters. Het zal er ook wel mee te maken hebben dat de wedstrijd al gespeeld was", bedenkt Storm zich. Na het laatste fluitsignaal werd hij nogmaals toegezongen en mocht hij nog een ererondje maken. Het stond in schril contrast met de respons die de thuisspelers kregen.

Zij moesten het boegeroep van boze KV Mechelen-supporters trotseren. Niemand die zaterdagavond zoveel applaus kreeg Achter de Kazerne als Nikola Storm. Al helemaal niemand die een geel en rood shirt had gedragen. Zijn ex-club heeft de competitiestart compleet gemist. Westerlo springt met de eerste zege van het seizoen over Malinwa in de stand.

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Storm denkt wel dat er in de Kempen een mooi verhaal te schrijven valt. Het is hem niet ontgaan dat hij zeker niet het enige nieuwe gezicht is. "Dit Westerlo heeft veel kwaliteiten. Dat had ik al opgemerkt in de vorige wedstrijden van Westerlo. Met de vele nieuwkomers in de kern moeten we verder bouwen aan de fundamenten." 

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