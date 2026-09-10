DONE DEAL: Genkse topper in wording (ex-Mechelen en Beerschot) plots international

Steeds meer jonge, Belgische doelmannen schieten als kool uit de grond. Daarbij is Genk eens te meer vruchtbare grond. Courtois, Penders, (Lammens), Brughmans, ... Er is al veel talent vanonder de lat gekropen. En nu lijkt er met Emile Doucouré nog een topper in wording op te staan.

Afgelopen winter betaalde Genk nog één miljoen euro om Emile Doucouré over te nemen van Beerschot, waar hij al drie keer onder de lat had gestaan ​​bij het eerste elftal. En zo hebben ze bij de Limburgers toch opnieuw goud in handen.

Bij Racing Genk komt hij voornamelijk uit voor de U23-ploeg in de Challenger Pro League en begon hij het nieuwe seizoen in die Challenger Pro League zelfs als eerste doelman. Op termijn hoopt hij natuurlijk ook op de A-kern.

Jonge Antwerpenaar mag dromen van A-kern KRC Genk

Zeker na het vertrek van dat andere jonge talent Brughmans komende zomer richting Liverpool, zou er voor Emile Doucouré wel eens een plaatsje in de A-kern voorhanden kunnen zijn. Aan talent ontbreekt het de jonge Antwerpenaar alvast niet.

Doucouré heeft dan ook al heel wat mooie academies gezien doorheen de jaren om zo stappen te zetten in zijn ontwikkeling. De carrière van Doucouré ziet er dan ook al heel veelbelovend uit, met toch al wat leuke ploegen.

Emile Doucouré lijkt klaar voor de definitieve doorbraak

Hij speelde achtereenvolgens bij Cantincrode (2012-2015), Berchem Sport (2015-2019), KV Mechelen (2019-2021) en Beerschot VA, waar hij in 2024 de overstap naar de A-kern kon maken. En ondertussen zit hij dus bij KRC Genk.





Nu heeft zijn carrière een nieuwe impuls gekregen. Mali Doucouré is voor het eerst opgeroepen voor de nationale A-ploeg van Mali. De 18-jarige doelman kwam eerder al één keer uit voor Mali, toen hij in juni 2025 voor de U23 speelde.

Doucouré deed ervaring op bij de Belgische jeugdelftallen

Daarnaast speelde hij echter altijd voor Belgische jeugdelftallen – van de U15 tot en met de U19, waarvoor hij in maart voor het laatst in actie kwam. De jonge Antwerpenaar staat voor een belangrijke mijlpaal tijdens de komende interlandperiode.

Opvallend is dat ook Cheick Keita deel uitmaakt van de selectie van Mali. De verdediger van Charleroi was meer dan een jaar niet opgeroepen, maar zijn sterke seizoensstart is nu beloond. En zo zijn ze bij Mali ook werk aan het maken van hun toekomst.

La liste est là ! 📋



Voici les 26 joueurs qui représenteront le 🇲🇱 lors de la prochaine trêve internationale 🌍⤵️#AllezlesAigles 🦅 pic.twitter.com/u77NFOrVxn — Équipes du Mali 🇲🇱 (@Equipesdumali) September 10, 2026

De volgende vraag is wat Doucouré zelf met de selectie gaat doen. Momenteel lijkt hij in de pikorde van Mali derde te staan. Daardoor zal hij nog niet snel tot speelminuten komen en kan hij in principe later nog voor België kiezen.

Kiest Doucouré definitief voor Mali?

Maar wat als hij plots wél speelminuten zou krijgen? Dan moet er nagedacht worden door de jongeling, die tot dusver ook bij de Belgische jeugdelftallen indruk maakte. Mali werkt eind september drie kwalificatieduels (tegen Kaapverdië, Tunesië en Liberia) voor de Afrika Cup van 2027 af.

In die wedstrijden proberen de Malinezen een goede uitgangspositie te verwerven om er op de Afrika Cup 2027 bij te kunnen gaan zijn. Makkelijk zal dat niet worden, maar de man met een marktwaarde van één miljoen euro op Transfermarkt maakt alvast indruk.