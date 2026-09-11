Andere JPL-club haalde Rode Duivel binnen: "Waarom ik niet tekende? Vraag dat maar aan Wilmots"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Andere JPL-club haalde Rode Duivel binnen: "Waarom ik niet tekende? Vraag dat maar aan Wilmots"
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Norman Bassette heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat Standard vroeger een bijzondere plaats voor hem innam. Toch liep een overgang naar Sclessin meerdere keren mis. Intussen richt de spits zich volledig op zijn nieuwe uitdaging bij Westerlo.

Tijdens zijn periode bij KV Mechelen maakte Norman Bassette zijn eerste thuisdoelpunt tegen Standard. Dat zorgde voor een bijzonder gevoel. “Dat blijft mijn mooiste herinnering: scoren tegen de ploeg waar je als kind naar keek op televisie. Als je uit de provincie Luxemburg komt, is Standard de dichtstbijzijnde grote club.”

De jeugd van Bassette werd dan ook mee gevormd door de sfeer op Sclessin. Samen met zijn vader had hij een abonnement in tribune 3, in de periode dat Roland Duchâtelet aan het roer stond.

Twee gemiste kansen bij Standard

De aanvaller uit Tintigny legde ooit zelfs een test af bij Standard, met het oog op een mogelijke overstap naar de jeugdopleiding. “Ik speelde goede wedstrijden en scoorde, maar uiteindelijk werd ik niet geselecteerd. De reden was fysiek: ik was klein, al was ik wel snel. In hun ogen stak ik er niet genoeg bovenuit.”

Dat kwam hard aan. “Het was opnieuw een grote klap, want mijn droom was altijd geweest om ooit voor Standard te tekenen.” Ook deze zomer werd Bassette nadrukkelijk gelinkt aan de Rouches, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk niet. Op de vraag waarom de deal afsprong, antwoordt hij in La Dernière Heure opvallend kort: “Vraag dat maar aan Marc Wilmots.”

Westerlo om opnieuw te groeien

Bassette wil er echter geen polemiek van maken. “Vandaag ben ik gelukkig bij Westerlo. Als ik hier zit, is dat omdat dit voor mij de juiste keuze was. Ik heb er geen spijt van dat ik niet naar Standard ben gegaan en ik droom er ook niet meer van.”

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De voormalige spits van KV Mechelen liet zich tijdens de voorbereiding al geregeld zien en scoorde dit seizoen inmiddels twee keer. Of dat hem ooit opnieuw bij de Rode Duivels kan brengen, valt nog af te wachten. Onder Domenico Tedesco mocht hij in diens laatste wedstrijd als bondscoach één minuut invallen, terwijl hij zich vooral bij de beloften liet gelden.

“Ik heb al vijf keer gescoord voor de U21. Voor je land mogen spelen is uitzonderlijk. Het is een enorme eer voor mijn familie en het maakt me heel gelukkig. Ik zoek mijn weg, wil de best mogelijke carrière uitbouwen en hoop ooit opnieuw Rode Duivel te worden”, besluit hij.

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