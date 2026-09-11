Standard-coach Euvrard geeft toe dat ze ook speler van Westerlo wilden: "Zijn naam lag op tafel"

Standard trekt zaterdag met drie opeenvolgende overwinningen op zak naar Westerlo, maar Vincent Euvrard weigert zich te laten meeslepen door de goede vorm. De coach verwacht een compleet andere Kempenploeg dan degene die het seizoen moeizaam begon. Vooral de 0-4-zege bij KV Mechelen heeft hem overtuigd: Standard zal scherp moeten zijn om de zegereeks verder te zetten.

Standard Luik surft momenteel op een golf van vertrouwen. De Rouches boekten drie overwinningen op rij en kunnen daar zaterdag een vierde zege aan toevoegen. Dan moeten de troepen van Vincent Euvrard wel voorbij Westerlo zien te raken op verplaatsing, traditioneel geen eenvoudige opdracht.

Euvrard waarschuwt voor herboren Westerlo

De coach van Standard beseft dat Westerlo na een moeizame start stilaan beter in zijn ritme komt. De Kemphanen pakten vier punten op zes en maakten vooral indruk met hun 0-4-overwinning bij KV Mechelen.

"Westerlo heeft veel transfers gedaan. Ze zijn slecht aan het seizoen begonnen, maar haalden nu vier op zes en konden met 0-4 winnen in Mechelen", analyseerde Euvrard. "Ze hebben hun tegenstander niet meer in de wedstrijd laten komen en domineerden volledig. We moeten dus geconcentreerd zijn voor die match. Daarna volgt Gent, en we weten hoe snel je in enkele wedstrijden van de hemel naar de hel kunt gaan."

Volgens Euvrard schuilt er meer kwaliteit in de ploeg van Westerlo dan de eerste resultaten deden vermoeden. "Ze hebben dat in Mechelen getoond, maar ook in andere wedstrijden. In Genk stonden ze bijvoorbeeld 0-2 voor."

Bassette, Sakamoto en Saito vormen gevaar

Vooral Norman Bassette staat nadrukkelijk op de radar van de Standard-trainer. De aanvaller uit Aarlen kan volgens Euvrard op elk moment een wedstrijd openbreken.



Lees ook... Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard›

"Bassette is een erg mobiele spits die veel beweegt en een defensie zwaar onder druk zet. Hij brengt diepgang en kracht in zijn spel. Vorige week trof hij met links de paal na een niet evidente actie. Tegen Union maakte hij eerder al een vergelijkbaar doelpunt."

Maar Westerlo heeft volgens Euvrard meer offensieve wapens. "Sakamoto en Saito zijn er nog altijd en zij hebben al een goede connectie opgebouwd. Achter Sakamoto beschikken ze met Sandra en Fofana, die van Amiens kwam, ook over twee sterke middenvelders. Het blijft dus een ploeg met veel kwaliteiten. Als je hun eerste helft tegen Lommel bekijkt, begrijp je niet hoe ze 4-0 achter konden staan."

Een volledige prestatie neerzetten

De coach verwacht een Westerlo dat gevaarlijk kan zijn zodra het ruimte krijgt. "Ze hebben goede fases in hun wedstrijden. Als we te veel ruimte weggeven, kunnen we in de problemen komen. In de omschakeling zijn ze sterk."

Euvrard kent ook de visie van zijn collega bij Westerlo. "Ik ken de coach: hij wil voetballen, aantrekkelijk spel brengen en dominant zijn. Maar hij heeft ook met de realiteit moeten omgaan. Tegen Mechelen zette hij zijn ploeg compacter neer om vervolgens toe te slaan in de tegenaanval, met spelers die zich goed voelen wanneer er ruimte ligt. Na vijf wedstrijden hadden ze de meeste doelpunten geïncasseerd, maar ze groeien."

De opdracht voor Standard is dan ook duidelijk. "De sleutel wordt een volledige prestatie. We moeten defensief sterk staan, de ruimtes goed sluiten zonder bal en tegelijk proberen te spelen vanuit onze eigen kwaliteiten."

Bassette werd eerder aan Standard gelinkt

Opmerkelijk: Norman Bassette werd eerder ook genoemd als mogelijke piste voor Standard. Een transfer kwam er uiteindelijk niet, maar Euvrard spreekt met waardering over de spits van Westerlo.

"Ik ben heel tevreden over onze aanvallers. Dat betekent niet dat ik een van mijn drie spitsen wil vervangen door Bassette. Hij was vroeger in de rekrutering wel een van de namen op tafel. Het is een speler die je moet blijven volgen. Hij heeft al getoond dat hij iets extra heeft in deze competitie. Hij komt ook uit de regio en heeft nog een grote progressiemarge."