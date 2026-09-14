Ex-speler Genk, Antwerp, Lierse en Anderlecht krijgt zware dreun van team na kruisbandblessure

Manuel Benson staat opnieuw voor een moeilijke fase in zijn carrière. De 29-jarige flankaanvaller heeft zijn contract bij Maccabi Haifa in onderling overleg laten ontbinden, nadat hij in augustus een zware knieblessure opliep. Komt het nog goed met de kwieke winger?

Benson kreeg een deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, waar hij drie jaar actief was, en doorliep ook de Académie Jean-Marc Guillou. Bij Lierse liet hij vervolgens voor het eerst echt van zich spreken. Zijn technische kwaliteiten vielen er op, waarna Racing Genk hem naar Limburg haalde.

Een vaste waarde werd de rechtsbuiten daar echter niet. Benson trok daarom op zoek naar speelminuten naar Moeskroen, waar hij een sterk seizoen afwerkte met zes doelpunten en negen assists. Die prestaties leverden hem in 2019 een definitieve transfer naar Antwerp op. The Great Old betaalde naar verluidt ongeveer drie miljoen euro voor de aanvaller.

Benson groeide bij Antwerp uit tot smaakmaker

Na een aarzelende start op de Bosuil kende Benson onder Brian Priske zijn beste periode bij Antwerp. Vooral in het seizoen 2021/22, inclusief de Europese campagne van de ploeg, groeide hij uit tot een creatieve en onvoorspelbare pion op de flank.

Ook Vincent Kompany had zijn ontwikkeling opgemerkt. De voormalige Anderlecht-coach haalde Benson in 2022 naar Burnley, dat ongeveer vier miljoen euro op tafel legde. Die transfer draaide aanvankelijk goed uit: Benson hielp The Clarets aan promotie naar de Premier League met elf goals en drie assists in 33 wedstrijden in de Championship.

Zware blessure maakt einde aan avontuur bij Maccabi Haifa

In de Premier League liep het minder vlot. Blessures en stevige concurrentie beperkten zijn kansen bij Burnley, waarna hij zonder veel succes werd uitgeleend aan Swansea City. In februari van dit jaar verliet Benson Engeland definitief voor Maccabi Haifa. De flankspeler, inmiddels Angolees international, hoopte daar opnieuw een vaste rol te veroveren.





Een volledige eerste campagne in Israël komt er evenwel niet. Benson scheurde in augustus zijn meniscus en kruisband. Zijn revalidatie zal niet bij Maccabi Haifa plaatsvinden, want speler en club bereikten een akkoord om het contract stop te zetten.

De voormalige speler van Antwerp, Genk en Lierse moet dus opnieuw herstellen van een zware tegenslag. Benson zal na zijn revalidatie op zoek moeten naar een nieuwe club om zijn carrière weer op de rails te krijgen.