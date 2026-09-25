Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

Bij Anderlecht wordt de ontwikkeling van de eigen jeugd nauw gevolgd, en ook op internationaal niveau laat een paars-wit talent zich zien. In aanloop naar de clash van de Rode Duivels met Italië zette Jayden Onia Seke zich in de kijker bij de Belgische U19.

Jayden Onia Seke heeft zich opnieuw laten zien bij de Belgische U19. Het talent van Anderlecht opende donderdag de score in de oefeninterland tegen Nederland en had daar amper tien minuten voor nodig. De jonge Rode Duivels konden die voorsprong uiteindelijk niet vasthouden: het duel in het Nederlandse Uden eindigde op 1-1.

Voor Onia Seke is het een nieuwe opsteker in een seizoen waarin hij zich verder probeert door te zetten bij Anderlecht. De aanvaller genoot zijn jeugdopleiding bij paars-wit en zette ondertussen ook al zijn eerste stappen bij de A-ploeg. Hij kwam vier keer in actie voor het eerste elftal en verzamelde daarnaast 40 wedstrijden voor de RSCA Futures, met één doelpunt en vijf assists.

Snelle voorsprong voor België

Volgens de officiële wedstrijdfiche van de KBVB bracht Onia Seke België al in de tiende minuut op voorsprong tegen Nederland. Die 0-1 bleef lange tijd op het bord staan, maar na 62 minuten maakte Robin Van Asten gelijk voor de thuisploeg. August De Wannemacker van KRC Genk begon bij België met de aanvoerdersband.

Voor Onia Seke blijft het zo niet alleen bij speelminuten op clubniveau. De Anderlecht-jongeling krijgt ook bij de nationale jeugdploegen kansen om zich te tonen. Zijn vroege treffer tegen Nederland levert alvast een nieuw visitekaartje op.

Ook Rode Duivels beginnen eraan

De wedstrijd van de U19 kwam één dag voor de start van de Nations League voor de Rode Duivels. België neemt het vrijdagavond op tegen Italië. Het wordt meteen de eerste officiële wedstrijd van Mark van Bommel als bondscoach. Daarna volgt maandag al het thuisduel met Frankrijk.





Terwijl heel wat aandacht dus naar de A-ploeg gaat, lieten ook de Belgische jeugdspelers zich deze week zien. Voor Anderlecht is vooral de goal van Onia Seke interessant: een eigen jeugdproduct dat al van de eerste ploeg proefde en nu ook bij de Belgische U19 zijn stempel drukt.