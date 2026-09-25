Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge blijft Germán Valera volgen, maar een mogelijke transfer van de Spaanse flankaanvaller dreigt er niet eenvoudiger op te worden. Elche CF wil zijn sterkhouder namelijk langer aan boord houden en heeft zich nu voor het eerst duidelijk uitgesproken over zijn toekomst.

Valera ligt momenteel tot juni 2027 onder contract bij Elche, met nog een bijkomend seizoen dat onder bepaalde voorwaarden kan worden geactiveerd. De 24-jarige Spanjaard kwam in 2024 eerst op huurbasis naar de club en werd een jaar later definitief vastgelegd. Elche beschouwde hem toen al als een speler met zowel onmiddellijke als toekomstige waarde.

Volgens Cadena SER staat Valera nadrukkelijk in de belangstelling van Club Brugge en Sporting CP. Elche-voorzitter Joaquín Buitrago bevestigt dat er interesse is, maar maakt tegelijk duidelijk dat zijn club hem absoluut wil behouden. “Het doel van Elche is om een speler die zo belangrijk is als Germán Valera bij ons te houden”, verklaarde hij.

Elche houdt voet bij stuk

Buitrago zegt optimistisch te zijn over een langer verblijf van de aanvaller. Toch wil Elche geen overhaaste beslissingen nemen. De voorzitter benadrukt dat de club spelers bij contractbesprekingen niet onder druk wil zetten en dossiers liever achter de schermen afhandelt.

Dat betekent niet dat Elche onbeperkt kan gaan. De Spaanse club moet rekening houden met duidelijke budgettaire grenzen, iets wat volgens Buitrago ook meespeelt bij onderhandelingen over nieuwe contracten.

Club Brugge krijgt concurrentie

Voor Club Brugge wordt de situatie daardoor interessant. Blauw-zwart heeft Valera op de radar, maar krijgt niet alleen concurrentie van Sporting. Ook Elche zelf is vastberaden om hem langer te binden.

Valera groeide sinds zijn komst uit tot een belangrijke pion. Vorig seizoen hielp hij Elche mee aan promotie naar La Liga en ook dit seizoen blijft hij zich tonen. Tegen Espanyol scoorde hij nog in de recente overwinning van zijn ploeg.

Een snelle transfer lijkt daardoor allerminst vanzelfsprekend. Club Brugge weet nu alvast dat Elche niet van plan is zijn flankaanvaller zomaar te laten vertrekken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Elche CF
Germán Valera Karabinaite

Meer nieuws

Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

11:15
1
'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

09:35
Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

10:30
Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels Interview

Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels

09:00
Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

10:00
Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

09:00
1
Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt" Interview

Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt"

06:00
Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

21:00
5
🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

08:00
2
Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

07:20
Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

07:00
Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

22:30
“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

23:09
2
Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

22:00
2
Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

18:00
2
LIVE - Interlandbreak: Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar!

LIVE - Interlandbreak: Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar!

22:52
OH Leuven met stunt in Champions League én speelster in team van de week

OH Leuven met stunt in Champions League én speelster in team van de week

21:20
Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

21:40
Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

20:30
3
Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

15:30
1
Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

18:40
4
Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

20:00
1
Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

18:20
Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

19:00
Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

19:45
Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

19:30
8
'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

16:45
Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

15:00
12
Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

17:30
3
Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten Analyse

Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten

15:40
'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

16:00
'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

23/09
Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

24/09
Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

14:30
Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

Messoudi kondigt wijzigingen aan bij Beerschot en heeft nog wat te zeggen over Vossen

14:00
3
Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 7
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-3 Elche CF Elche CF
Osasuna Osasuna 1-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 Alaves Alaves
Celta De Vigo Celta De Vigo 5-0 Racing Santander Racing Santander
Sevilla Sevilla 1-3 Barcelona Barcelona
Getafe Getafe 1-0 Malaga Malaga
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Real Madrid Real Madrid
Deportivo Deportivo 1-1 Real Betis Real Betis
Villarreal Villarreal 3-1 Levante Levante
Valencia CF Valencia CF 2-3 Real Sociedad Real Sociedad

Nieuwste reacties

Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland Blackadder Blackadder over Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK Dirk1897 Dirk1897 over Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn FCB vo altijd FCB vo altijd over Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan Demogorgon Demogorgon over Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens FCB vo altijd FCB vo altijd over Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist FCBalto FCBalto over Italië - België: - BarkieBoss BarkieBoss over Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten Borak Borak over 🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen voor debuut van vader bij Rode Duivels TatstOn TatstOn over Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved