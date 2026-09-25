Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

Club Brugge blijft Germán Valera volgen, maar een mogelijke transfer van de Spaanse flankaanvaller dreigt er niet eenvoudiger op te worden. Elche CF wil zijn sterkhouder namelijk langer aan boord houden en heeft zich nu voor het eerst duidelijk uitgesproken over zijn toekomst.

Valera ligt momenteel tot juni 2027 onder contract bij Elche, met nog een bijkomend seizoen dat onder bepaalde voorwaarden kan worden geactiveerd. De 24-jarige Spanjaard kwam in 2024 eerst op huurbasis naar de club en werd een jaar later definitief vastgelegd. Elche beschouwde hem toen al als een speler met zowel onmiddellijke als toekomstige waarde.

Volgens Cadena SER staat Valera nadrukkelijk in de belangstelling van Club Brugge en Sporting CP. Elche-voorzitter Joaquín Buitrago bevestigt dat er interesse is, maar maakt tegelijk duidelijk dat zijn club hem absoluut wil behouden. “Het doel van Elche is om een speler die zo belangrijk is als Germán Valera bij ons te houden”, verklaarde hij.

Elche houdt voet bij stuk

Buitrago zegt optimistisch te zijn over een langer verblijf van de aanvaller. Toch wil Elche geen overhaaste beslissingen nemen. De voorzitter benadrukt dat de club spelers bij contractbesprekingen niet onder druk wil zetten en dossiers liever achter de schermen afhandelt.

Dat betekent niet dat Elche onbeperkt kan gaan. De Spaanse club moet rekening houden met duidelijke budgettaire grenzen, iets wat volgens Buitrago ook meespeelt bij onderhandelingen over nieuwe contracten.

Club Brugge krijgt concurrentie

Voor Club Brugge wordt de situatie daardoor interessant. Blauw-zwart heeft Valera op de radar, maar krijgt niet alleen concurrentie van Sporting. Ook Elche zelf is vastberaden om hem langer te binden.





Valera groeide sinds zijn komst uit tot een belangrijke pion. Vorig seizoen hielp hij Elche mee aan promotie naar La Liga en ook dit seizoen blijft hij zich tonen. Tegen Espanyol scoorde hij nog in de recente overwinning van zijn ploeg.

Een snelle transfer lijkt daardoor allerminst vanzelfsprekend. Club Brugge weet nu alvast dat Elche niet van plan is zijn flankaanvaller zomaar te laten vertrekken.