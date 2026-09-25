Ex-speler Anderlecht maakt ook indruk ... in het schaken (met rating 2600!)

Dejan Joveljić was amper enkele maanden speler van Anderlecht toen de coronapandemie in 2020 de voetbalwereld stillegde. Zijn passage in het Astridpark bleef daardoor bijzonder kort, maar de Servische spits groeide nadien wel uit tot een opvallende naam in de MLS. Niet alleen met doelpunten, ook achter het schaakbord maakt hij tegenwoordig indruk.

Joveljić arriveerde destijds op huurbasis bij RSC Anderlecht, nadat Eintracht Frankfurt hem voor vier miljoen euro had weggehaald bij Rode Ster Belgrado. Bij de Duitse club kreeg de aanvaller weinig kansen als diepe spits en in Brussel moest hij opnieuw wedstrijdritme opdoen.

Door de opeenvolgende lockdowns bleef zijn avontuur in het paars-witte shirt beperkt tot vijf wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. Frankfurt leende hem nadien uit aan het Oostenrijkse Wolfsberger AC, alvorens hem in 2021 definitief te verkopen aan LA Galaxy.

Joveljić blijft scoren in Amerika

In de Verenigde Staten vond de Servische international zijn draai volledig. Sinds zijn verhuis naar de MLS maakte Joveljić al 73 doelpunten en groeide hij uit tot een vaste waarde in de competitie. Zijn prestaties op het veld zijn niet het enige opvallende aan Joveljić. De aanvaller is buiten de trainingen een fervent schaker en heeft die hobby uitgebouwd tot een serieuze passie.

Three goals in four starts 🤯



Dejan Joveljić responds instantly to narrow the gap for @SoundersFC! pic.twitter.com/uki84ZJdtE — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

Ook dit seizoen laat de ex-Anderlecht-spits zich overigens wel gelden. Hij zit aan elf treffers in 24 wedstrijden, verspreid over twee clubs. Tijdens de zomer maakte Joveljić namelijk de overstap van Kansas City naar Seattle Sounders, dat meer dan vijf miljoen euro voor hem betaalde.





Joining the White Eagles 🇷🇸



Dejan Joveljić has been called up to represent the Serbian National Team in the first four matches of the 2026-2027 UEFA Nations League!



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Joveljic is een uitzonderlijk sterke schaker

Op chess.com, het grote online schaakplatform met 250 miljoen geregistreerde gebruikers, heeft hij een Elo-rating van 2.600. Daarmee behoort hij tot de beste 0,01 procent van alle spelers op het platform. Ook voetballers als Michael Olise, Erling Haaland, Mohamed Salah en Christian Pulisic spelen graag schaak.

Joveljić tikt echter een niveau aan dat zelden voorkomt in de professionele sport. Hij wordt zelfs gezien als de sterkste schaker onder de actieve topsporters. De basis voor die opvallende ontwikkeling werd gelegd tijdens zijn verblijf bij Anderlecht. Toen de competitie door de pandemie werd stilgelegd, gebruikte Joveljić zijn vrije tijd om intensief te werken aan zijn schaakspel.

De lockdown in Brussel als kantelpunt?

"De competitie werd stopgezet en ik wist niet goed wat ik moest doen. Ik besloot lessen te nemen bij Miodrag Perunovic, een goede vriend die internationaal meester is. We werkten aan alles: openingen, eindspelen en strategie", vertelde hij in een interview met L'Equipe.

Joveljić had als kind al kennisgemaakt met het schaakbord via zijn vader en grootvader, maar toen was hij naar eigen zeggen nog lang geen talent. "Ik ontdekte schaken met mijn grootvader en mijn vader toen ik vijf of zes jaar oud was. Toen was ik echt slecht, ik kende alleen de regels."

Een rating van 2.600 bereik je niet zonder veel training en discipline. De Serviër speelt dan ook vrijwel dagelijks. "Eerst werk ik alles af wat met voetbal te maken heeft, daarna speel ik schaak in mijn vrije tijd. Ik geef toe dat ik waarschijnlijk verslaafd ben."