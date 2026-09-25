Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels

Charles De Ketelaere begint aan een nieuwe fase bij de Rode Duivels. Na een sterk WK, waarin hij als spits een belangrijke rol speelde, krijgt hij onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel opnieuw een prominente rol. De Ketelaere spreekt uitgebreid over de concurrentiestrijd met Romelu Lukaku, het verschil tussen Van Bommel en Garcia, zijn toekomst bij Atalanta en zijn ambities op clubniveau.

De Nations League is gewonnen door Portugal, Spanje en Frankrijk. Betekent die competitie iets voor jou?

“Het is sowieso mooi als je de Nations League wint. Niemand plaatst die competitie op hetzelfde niveau als een WK of EK, maar de matchen moeten wel gespeeld worden. Het zijn goede tests en mooie wedstrijden om te spelen. Ik vind het leuker om nu tegen Italië te spelen dan dat dit een oefenmatch zou zijn. Een oefenwedstrijd tegen Italië is toch minder belangrijk dan een Nations League-match.”

Hoe leeft die wedstrijd in Italië?

“Het was voor hen natuurlijk een enorme teleurstelling dat ze niet op het WK waren. Ik denk dat ze dit zien als het begin van een nieuwe cyclus. Er ligt in Italië altijd wel druk op de nationale ploeg. Als je langer niet op een groot toernooi geraakt, begint dat te wegen. Ze hebben nu al drie WK's gemist, dus dat leeft wel in het land. Er is een verantwoordelijkheid om het beter te doen. Ze beginnen met een nieuwe coach en hebben ook veel jonge spelers geselecteerd.”

Ken je alle spelers van Italië?



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“Ik heb de selectie gezien en ik ken de meeste spelers, ook omdat ik veel van hen in Italië tegenkom. Ik denk dat ik ongeveer 95 procent ken. Er waren een paar spelers die ik niet kende.”

“Ik ben blij bij Atalanta, maar ik wil ooit voor titels strijden”

Er was deze zomer opnieuw interesse in jou. Hoe kijk je daar zelf naar?

“Er zijn wel ploegen geweest, maar als je de transfersommen in deze transferperiode ziet, is het duidelijk dat er veel geld wordt uitgegeven. Hoeveel er precies voor mij gevraagd wordt, is niet aan mij om te zeggen. Dat is aan de ploeg die wil betalen. Ik weet het niet exact.”

Er werd gesproken over een bedrag van minder dan 50 miljoen euro.

“Dat is wel veel voor Atalanta, denk ik. Maar dan moet er nog altijd een ploeg zijn die dat bedrag op tafel wil leggen. Dat is niet altijd gemakkelijk. In de Premier League zijn er natuurlijk meer ploegen die dat kunnen betalen.”

Je bent uiteindelijk gewoon bij Atalanta gebleven.

“Ik ben blij bij Atalanta. Ik heb er nu drie seizoenen achter de rug en het is goed. Zeker na mijn jaar in Milaan besef ik ook dat het goed is om wedstrijden te spelen en plezier te hebben in het voetbal. Natuurlijk heb ik de ambitie om ooit op het hoogste niveau voor titels te strijden. Dat is een ambitie die ik heb. Maar ik ben 25 jaar. Ik heb nog genoeg jaren in mijn carrière.”

Veel Rode Duivels maakten deze zomer wel een toptransfer. Kriebelt het dan niet?

“Ik ben daar heel realistisch in. Vorig jaar was er ook een ploeg die interesse had en toen zag ik dat misschien ook wel zitten. Maar ik ben niet iemand die bij Atalanta gaat pushen met de boodschap dat ik weg moet. Ik ga niet lastig doen. Ik heb respect voor Atalanta en begrijp dat er veel dingen moeten kloppen voordat een transfer kan worden gemaakt. Dat is oké.”

Is dat iets wat je geleerd hebt uit je transfer van Club Brugge naar AC Milan?

“Ja, wel. Op dat moment stond ik zeker open voor een transfer en Club Brugge ook. Maar ze wilden de transfer natuurlijk zo goed mogelijk maximaliseren. Dat was toen een heel proces. Je wil zoiets niet nog een keer meemaken.”

Zou je vandaag zelf een voorkeur hebben voor een bepaalde club of competitie?

“Dat vind ik nu niet echt een discussie die je moet voeren. Zeker niet tegenover Atalanta. Het zou niet respectvol zijn om in september te zeggen dat ik naar die of die club wil. Ik ben blij bij Atalanta. Uiteindelijk spreek ik op het veld.”

Je bent dus eigenlijk een gemakkelijke klant voor je club?

“Een gemakkelijke klant, ja. Uiteindelijk is het een ploegsport. Er zijn veel ego's en mensen die vooral aan zichzelf denken, maar ik ben altijd iemand geweest die bij een club aan het team denkt. Ik heb zelfs als linksachter gespeeld. Ik denk dat dat een van mijn grote sterktes is en dat het ook een reden is waarom ik de carrière aan het maken ben die ik tot nu toe maak.”

“Van Bommel brengt veel duidelijkheid”

Past Mark van Bommel bij het voetbal dat jij graag speelt?

“Op basis van hoe ik de eerste twee dagen heb beleefd: ja. Er zit veel duidelijkheid in. Hij brengt heel duidelijk over wat hij van ons wil en dat kan ik appreciëren.”

Wat bedoel je concreet met die duidelijkheid?

“Er zijn veel fases in het voetbal: de opbouw, het spel, hoog druk zetten, laag druk zetten... Ik denk dat hij in die eerste twee dagen al veel dingen heeft uitgelegd over wat hij in elke fase wil en wat hij specifiek van iedere speler verwacht. Dat heb ik graag: duidelijkheid.”

Is dat een verschil met Rudi Garcia?

“Ik ben Rudi Garcia heel dankbaar voor het vertrouwen dat hij mij heeft gegeven. Hij was uiteindelijk de eerste coach onder wie ik een basisplaats heb gehad en belangrijke dingen heb kunnen doen bij de Rode Duivels. Daar ben ik hem heel dankbaar voor en hij heeft het ook goed gedaan.”

“Maar ik heb nu nog maar twee dagen met Mark gewerkt, terwijl ik veel langer met Rudi heb gewerkt. Garcia was meer een people manager. Ik denk dat hij heel goed was in het beste uit zijn spelers halen, omdat dat een grote sterkte van hem was. Maar qua tactische duidelijkheid is er voor mij nu een verschil.”

Is een coach die meer tactische duidelijkheid geeft dan automatisch beter?

“Nee. Het is niet omdat je meer duidelijkheid hebt dat je plots wedstrijden gaat winnen. Maar ik denk wel dat je je kansen maximaliseert als je duidelijkheid hebt. Er zijn gewoon veel aspecten aan trainers die je kunt analyseren. Rudi Garcia had ook heel veel goede dingen.”

Jan Vertonghen zei ooit dat er twee soorten trainers zijn: people managers en tactisch sterke trainers.

“Ik heb wel meer soorten gehad dan Jan. (lacht)”

Wat is dan de derde soort?

“Ik denk dat er veel meer verschillen zijn. De ene trainer neigt meer naar structuur en wil zijn spelers bijna als in FIFA besturen, met heel veel tactische discipline. Een andere trainer geeft meer principes mee en laat de spelers meer vrijheid. Ik heb verschillende coaches gehad.”

Wat heb jij zelf het liefst?

“Ik weet het niet. Ik heb altijd graag coaches gehad die spelers hun eigen karakteristieken laten behouden. Het is anders als je met Romelu speelt dan wanneer je met mij speelt. Een trainer moet ook beseffen dat je niet met iedereen op dezelfde manier kunt spelen. Ik denk dat Rudi daar bijvoorbeeld goed in was.”

Hoe zou je je eigen voetbal omschrijven?

“Dynamisch. Ik ben iemand die zonder bal graag hoog druk zet. Met bal maak ik ook graag veel loopacties. Ik wil de bal graag hebben en betrokken worden bij het spel.”

“Als ik met Romelu train, voel ik me niet de eerste spits”

Hoe kijk je naar de situatie van Romelu Lukaku?

“Dat weet ik niet. Wat is zijn situatie?”

Hij kent een moeilijke start van het seizoen.

“Het is inderdaad een moeilijke start, maar we zijn een maand ver in het seizoen. Een seizoen duurt tien maanden. Het kan dus heel snel veranderen. Ik heb er nog niet met hem over gesproken, dus ik kan daar moeilijk iets over zeggen.”

Het zorgt er wel voor dat jij bij de Rode Duivels meer als de nummer één spits wordt gezien.

“Dat weet ik niet. Ik voel het zelf niet zo aan. We hebben nu vier wedstrijden gespeeld. Als ik met Romelu train, voel ik me niet de eerste spits. Dan kijk ik naar hoe hij afwerkt, naar zijn kwaliteiten en probeer ik daarvan te leren. Ik sta niet hoger dan hem. Zo voel ik dat niet aan.”

Wat heb je in al die jaren van Lukaku geleerd?

“Zijn mentaliteit, hoe hij leider is binnen een ploeg. Ook hoe hij omgaat met momenten waarop hij wel speelt en momenten waarop hij niet speelt. Dat zijn dingen waar ik naar opkijk. Ik heb in al die jaren heel veel van Romelu kunnen opsteken.”

Zie je jezelf op termijn ook als een leider bij de Rode Duivels?

“Ik denk wel dat ik dat in mij heb. Maar dat zijn allemaal woorden. Zoals Kevin ook zei: het is vooral met prestaties dat je een leider wordt. Ik denk dat dat het moeilijkste van alles is: zoveel goede prestaties na elkaar neerzetten, zoals de grote spelers uit het verleden hebben gedaan.”

Kevin De Bruyne is daar natuurlijk een voorbeeld van.

“Ja. Dat is uiteindelijk wat leiders maakt. Niet alleen wat je zegt, maar vooral wat je op het veld laat zien.”

“Ik wilde klaar zijn om te spelen”

Er was ook nog de discussie rond je knie op het WK. Je coach had daar later iets over gezegd. Hoe zat dat precies?

“Ik denk dat ik op dat moment wel kon starten. Ik denk dat de dokter toen een goede keuze heeft gemaakt. Mijn knie was zeer opgezwollen en we hadden beslist om er wat vocht uit te halen.”

En daarna voelde je je beter?

“Ja. Tijdens de opwarming van die match voelde mijn knie veel beter. Ik voelde me klaar om in te vallen of zelfs te starten. Uiteindelijk is het natuurlijk de keuze van de coach.”

Had die ingreep volgens jou een invloed op je prestaties?

“Ik denk dat ik door die ingreep meer kans had om een goede prestatie te leveren dan zonder die ingreep. Ik vond die opmerking achteraf ook wat raar. Ik denk niet dat dat verschil heeft gemaakt voor de totale prestatie van het WK.”

Je kijkt dus vooral vooruit?

“Ja. Uiteindelijk was het een heel mooi WK voor ons. We hebben veel meegemaakt en ik heb daar persoonlijk ook veel uit geleerd. Nu begint een nieuwe cyclus met Mark van Bommel. Ik wil daarin opnieuw zo veel mogelijk spelen en belangrijk zijn voor de ploeg.”