Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander

Union heeft een oplossing gevonden voor de Europa League-wedstrijd tegen Hapoël Be’er Sheva. De Brusselaars zullen de Israëlische ploeg niet in Leuven ontvangen, maar trekken naar Duitsland. De wedstrijd wordt afgewerkt in de Düsseldorf Arena en zal bovendien zonder supporters plaatsvinden.

Union kan zijn Europese thuiswedstrijden niet in het eigen Dudenpark spelen en week daarvoor normaal uit naar Leuven. Voor het duel met Hapoël Be’er Sheva kwam daar echter een probleem bij: de burgemeester verbood de wedstrijd tegen de Israëlische club in Leuven. Union moest daardoor op zoek naar een alternatief buiten zijn gebruikelijke Europese thuisbasis.

Union kiest voor Düsseldorf

Op de eigen clubwebsite bevestigt Union nu dat de keuze op Düsseldorf is gevallen. De club benadrukt dat ze aanvankelijk een stadion dicht bij Brussel wilde vinden waar ook supporters welkom waren. Dat bleek om veiligheidsredenen niet mogelijk. Uiteindelijk kwam de Düsseldorf Arena uit de bus.

De keuze voor Duitsland heeft volgens Union vooral met de praktische impact op spelers en staf te maken. De club wilde de verplaatsing zo beperkt mogelijk houden en zag Düsseldorf daarom als de beste optie. Union bedankt zowel de stad Düsseldorf als Fortuna Düsseldorf om de Brusselaars te ontvangen.

Supporters zullen de verplaatsing zelf niet kunnen maken. De wedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld, waardoor Union zijn Europese thuisduel zonder eigen aanhang moet afwerken.

Compensatie voor supporters

De club heeft tegelijk een regeling uitgewerkt voor fans die een zogenoemd ‘mini-abo’ voor de League Phase kochten. Zij krijgen een voucher ter waarde van een kwart van het bedrag van hun abonnement, telkens binnen de categorie die bij hun mini-abonnement hoort.





Die voucher wordt volgens Union binnen de komende twee weken automatisch toegevoegd aan het account dat aan het abonnement gekoppeld is. Supporters kunnen het bedrag vervolgens gebruiken voor wedstrijden van Union in de Europa League of de Jupiler Pro League.

De voucher blijft geldig tot en met 31 juli 2027. Zo probeert Union de supporters die door de verhuis naar Düsseldorf en het verbod op publiek hun Europese thuiswedstrijd missen, gedeeltelijk te compenseren.