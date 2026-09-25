Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 3 reacties
Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 361

Union heeft een oplossing gevonden voor de Europa League-wedstrijd tegen Hapoël Be’er Sheva. De Brusselaars zullen de Israëlische ploeg niet in Leuven ontvangen, maar trekken naar Duitsland. De wedstrijd wordt afgewerkt in de Düsseldorf Arena en zal bovendien zonder supporters plaatsvinden.

Union kan zijn Europese thuiswedstrijden niet in het eigen Dudenpark spelen en week daarvoor normaal uit naar Leuven. Voor het duel met Hapoël Be’er Sheva kwam daar echter een probleem bij: de burgemeester verbood de wedstrijd tegen de Israëlische club in Leuven. Union moest daardoor op zoek naar een alternatief buiten zijn gebruikelijke Europese thuisbasis.

Union kiest voor Düsseldorf

Op de eigen clubwebsite bevestigt Union nu dat de keuze op Düsseldorf is gevallen. De club benadrukt dat ze aanvankelijk een stadion dicht bij Brussel wilde vinden waar ook supporters welkom waren. Dat bleek om veiligheidsredenen niet mogelijk. Uiteindelijk kwam de Düsseldorf Arena uit de bus.

De keuze voor Duitsland heeft volgens Union vooral met de praktische impact op spelers en staf te maken. De club wilde de verplaatsing zo beperkt mogelijk houden en zag Düsseldorf daarom als de beste optie. Union bedankt zowel de stad Düsseldorf als Fortuna Düsseldorf om de Brusselaars te ontvangen.

Supporters zullen de verplaatsing zelf niet kunnen maken. De wedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld, waardoor Union zijn Europese thuisduel zonder eigen aanhang moet afwerken.

Compensatie voor supporters

De club heeft tegelijk een regeling uitgewerkt voor fans die een zogenoemd ‘mini-abo’ voor de League Phase kochten. Zij krijgen een voucher ter waarde van een kwart van het bedrag van hun abonnement, telkens binnen de categorie die bij hun mini-abonnement hoort.

Die voucher wordt volgens Union binnen de komende twee weken automatisch toegevoegd aan het account dat aan het abonnement gekoppeld is. Supporters kunnen het bedrag vervolgens gebruiken voor wedstrijden van Union in de Europa League of de Jupiler Pro League.

De voucher blijft geldig tot en met 31 juli 2027. Zo probeert Union de supporters die door de verhuis naar Düsseldorf en het verbod op publiek hun Europese thuiswedstrijd missen, gedeeltelijk te compenseren.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven

Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven

14:30
Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst

Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst

14:00
1
LIVE - Interlandbreak: Speler Israël uitgesloten na vreemd gebaar tijdens doelpuntenviering

LIVE - Interlandbreak: Speler Israël uitgesloten na vreemd gebaar tijdens doelpuntenviering

14:45
Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten" De derde helft

Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten"

13:30
Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

13:00
'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

12:30
Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

11:15
1
Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

10:30
2
Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

10:00
3
'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

09:35
Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels Interview

Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels

09:00
Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

09:00
3
Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

08:30
🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

08:00
2
Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

07:20
Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

07:00
Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt" Interview

Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt"

06:00
Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

19:00
“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

23:00
4
Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

22:30
Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

22:00
3
Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

21:00
5
Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

21:40
Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

20:30
3
Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten Analyse

Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten

15:40
Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

18:40
5
Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

20:00
1
Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

19:45
Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

19:30
8
Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

18:00
2
Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

18:20
'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

16:45
Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

17:30
3
Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

15:30
1
'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

16:00
Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

24/09
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens Futbolitis Futbolitis over Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Futbolitis Futbolitis over Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL Futbolitis Futbolitis over Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander Kevin DB Kevin DB over Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië Jan Vercammen Jan Vercammen over Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst Swakke25 Swakke25 over Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter" Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden Vital Verheyen Vital Verheyen over Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic? Vital Verheyen Vital Verheyen over Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved