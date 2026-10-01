OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet
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Krépin Diatta heeft na zijn vertrek bij Monaco een nieuwe club gevonden. De voormalige speler van Club Brugge trekt naar Watford, dat slecht aan het seizoen in de Championship is begonnen en met de ervaren Senegalees extra kwaliteit aan de selectie toevoegt.

Krépin Diatta is geen onbekende naam in België. De Senegalees speelde tussen januari 2018 en januari 2021 in totaal 95 wedstrijden voor Club Brugge. Daarna zette hij een stap hogerop naar Monaco, waar hij aan 143 wedstrijden kwam. Na afloop van zijn contract was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Nieuwe uitdaging bij Watford na Monaco en Club Brugge

Die heeft hij nu gevonden bij Watford. “Ik ben heel blij dat ik bij de ploeg kom. Na de gesprekken met de mensen hier was het project voor mij meteen duidelijk”, reageerde Diatta. “Watford is een grote club die nog niet zo lang geleden in de Premier League speelde. Ik denk dat de club daar thuishoort.”

Ook Watford zelf is lovend over zijn nieuwe aanwinst. “Hij staat bekend om zijn snelheid, dribbels en technische kwaliteiten”, klinkt het bij de Engelse club.

Watford wijst ook op zijn ervaring op het hoogste niveau. Diatta speelde afgelopen zomer elke minuut voor Senegal op het WK. In 2019 werd hij uitgeroepen tot beste jonge speler van de Africa Cup of Nations, waarin Senegal de finale bereikte. Daarnaast heeft hij bijna 200 wedstrijden in de grote Europese competities achter zijn naam en kwam hij 26 keer in actie in de Champions League.

Moeizame seizoensstart voor Watford

Watford is bijzonder slecht aan het seizoen in de Championship begonnen. De Engelse club staat na acht speeldagen pas twintigste op 24 ploegen. De balans oogt voorlopig mager: acht punten uit acht wedstrijden, met twee overwinningen, twee gelijke spelen en vier nederlagen.

Diatta komt dus terecht bij een ploeg die dringend op zoek is naar betere resultaten. Met zijn ervaring bij Club Brugge, Monaco en de Senegalese nationale ploeg hoopt Watford extra kwaliteit en snelheid aan de selectie toe te voegen.

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