Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen
Foto: © photonews

Aston Villa heeft Manchester City met 2-1 verslagen. De thuisploeg sloeg al vroeg toe, zag Erling Haaland na de rust gelijkmaken, maar Nicolas Jackson bracht Villa opnieuw op voorsprong. City vond daarna geen tweede antwoord en bleef met lege handen achter.

Villa begon scherp aan de wedstrijd en profiteerde al in de zesde minuut van een fout bij City. John McGinn stuurde Jackson diep, waarna die Anderson uitspeelde en de bal in doel werkte: 1-0. De bezoekers moesten meteen in de achtervolging.

City zoekt naar openingen, maar botst op Villa

Manchester City nam vervolgens het initiatief en probeerde via Jeremy Doku en Rayan Cherki openingen te vinden. Ook Iliman Ndiaye kwam dicht bij een doelpunt, maar zijn poging strandde op de paal. Villa hield de ruimtes goed gesloten en trok met een voorsprong de rust in.

Na de pauze kwam City snel langszij. In de 52ste minuut kopte Haaland een voorzet van Ndiaye tegen de netten. De Noorse spits scoorde zo opnieuw in zijn zevende opeenvolgende competitiewedstrijd en leek zijn ploeg op weg te helpen naar een ommekeer.

Jackson slaat opnieuw toe, City vindt geen antwoord

Aston Villa liet zich echter niet uit het lood slaan. Acht minuten na de gelijkmaker sloeg Jackson opnieuw toe en zette hij de thuisploeg weer op voorsprong: 2-1. City probeerde daarna nog te reageren. Een poging van Joško Gvardiol werd via doelman Suzuki tegen de lat gewerkt, terwijl ook Doku zich bleef tonen.


In het slot slaagde Manchester City er niet meer in om een tweede keer te scoren. Aston Villa verdedigde de voorsprong met overtuiging en hield de drie punten thuis. Voor City eindigde de wedstrijd zo in een pijnlijke nederlaag, ondanks de gelijkmaker van Haaland en de bedrijvigheid van Doku.

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