Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail
Foto: © photonews

Dévy Rigaux kreeg na de transferperiode de nodige kritiek bij Feyenoord. De voormalige sportief directeur van Club Brugge slaagde er niet in om Givairo Read en Anis Hadj Moussa te verkopen, ondanks de belangstelling van buitenlandse clubs. Maar algemeen directeur Robert Eenhoorn verdedigt de gemaakte keuzes nu met een opvallende uitleg. Vooral bij Hadj Moussa was er volgens hem een goede reden om niet toe te happen.

Al-Ittihad meldde zich afgelopen zomer pas laat voor de Algerijnse flankaanvaller. Volgens verschillende media had Feyenoord tientallen miljoenen euro’s kunnen ontvangen, mogelijk zelfs een recordbedrag. Eenhoorn plaatst daar bij ESPN echter een belangrijke kanttekening bij. “Van Hadj Moussa kan ik zeggen: het eerste bod, de eerste termijn was tien procent van het hele bedrag. Dan gaat bij mij een rood vlaggetje omhoog”, vertelt hij.

Bankgarantie bleef uit bij transfer van Hadj Moussa

Feyenoord wilde niet zomaar meegaan in een voorstel waarbij de betaling onvoldoende zekerheid bood. “Daarom heb ik gevraagd om bankgarantie, maar die is er nooit gekomen. Daarom is het ook nooit serieus geweest wat mij betreft”, aldus Eenhoorn. Het bedrag dat in de media circuleerde, vertelde dus niet het volledige verhaal. Zonder garanties over de betaling was een akkoord voor Feyenoord geen vanzelfsprekendheid.

De kritiek op Rigaux na het uitblijven van de transfer lijkt daardoor minstens gedeeltelijk onterecht. Een hoge transfersom op papier is immers niet hetzelfde als een gegarandeerde opbrengst. Bovendien bleef Hadj Moussa bij Feyenoord en krijgt de club nog steeds de kans om te profiteren van zijn sportieve prestaties en eventuele toekomstige marktwaarde.

Read moest vooral opnieuw minuten maken

Bij Givairo Read lag de situatie anders. De rechtsback werd gelinkt aan onder meer AS Roma en Nottingham Forest, maar Feyenoord vond dat hij nog niet klaar was voor een vertrek. “Van Read vonden wij dat hij weer meer wedstrijden moest gaan spelen, dat de rek er nog niet uit was”, legt Eenhoorn uit. De club wilde hem dus niet alleen behouden omdat er geen akkoord werd bereikt, maar zag ook sportieve redenen om hem nog langer in Rotterdam te houden.


“Je ziet nu dat hij veel wedstrijden speelt en belangrijk is. Hij speelt zichzelf weer in de kijker. Ook waren we er uiteindelijk gewoon niet uitgekomen met clubs”, vervolgt de bestuurder. Eenhoorn begrijpt dan ook niet waarom supporters het uitblijven van de transfers als een gemiste gouden kans beschouwen. “Als je een Rembrandt en Van Gogh aan de muur hebt hangen en je verkoopt ze niet, heb je ze nog steeds aan de muur hangen. Hun waarde op het veld spreekt voor zich, daar zou ik niet al te dramatisch over doen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Feyenoord

Meer nieuws

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

23:01
1
La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

22:43
Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

22:30
Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

22:00
OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

21:06
1
Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

21:45
Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

21:30
5
Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

20:30
Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

20:17
4
🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

20:58
1
De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

20:50
KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

20:00
Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Reactie

Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector"

18:58
1
Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

18:10
Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

19:45
Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

19:30
Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

19:00
Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

19:15
KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

18:25
Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

17:54
Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

18:40
1
Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

17:40
Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

17:00
Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

16:20
Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

17:20
Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

16:40
Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

16:00
Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

15:40
Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

15:28
1
Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

15:20
Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

14:30
STVV-coach De Meyer komt met een flinke verwittiging voor Club Brugge

STVV-coach De Meyer komt met een flinke verwittiging voor Club Brugge

12:20
4
Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

15:00
Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

13:20
1
Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

13:40
Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

13:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 10
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3-2 Telstar Telstar
Utrecht Utrecht 1-1 Zwolle Zwolle
Willem II Willem II 1-6 Cambuur Cambuur
ADO Den Haag ADO Den Haag 2-3 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 12:15 Excelsior Excelsior
NEC NEC 14:30 FC Groningen FC Groningen
PSV PSV 14:30 Feyenoord Feyenoord
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 16:45 Ajax Ajax
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 20:00 FC Twente FC Twente

Nieuwste reacties

storfstievel storfstievel over Matthieu Epolo verdedigt Standard-coach Euvrard en heeft ook nog persoonlijke boodschap Don Bozhinov Don Bozhinov over Thibaut Courtois houdt zich niet in vlak voor Clásico Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp - Charleroi: 3-0 Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea Germain Vandesijpe Germain Vandesijpe over Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt STAADBAL STAADBAL over Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel Stefaan_82 Stefaan_82 over Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Westerlo - SK Beveren: 4-4 Eldonte Eldonte over OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden Stalle Stalle over Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved