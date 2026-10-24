Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

Dévy Rigaux kreeg na de transferperiode de nodige kritiek bij Feyenoord. De voormalige sportief directeur van Club Brugge slaagde er niet in om Givairo Read en Anis Hadj Moussa te verkopen, ondanks de belangstelling van buitenlandse clubs. Maar algemeen directeur Robert Eenhoorn verdedigt de gemaakte keuzes nu met een opvallende uitleg. Vooral bij Hadj Moussa was er volgens hem een goede reden om niet toe te happen.

Al-Ittihad meldde zich afgelopen zomer pas laat voor de Algerijnse flankaanvaller. Volgens verschillende media had Feyenoord tientallen miljoenen euro’s kunnen ontvangen, mogelijk zelfs een recordbedrag. Eenhoorn plaatst daar bij ESPN echter een belangrijke kanttekening bij. “Van Hadj Moussa kan ik zeggen: het eerste bod, de eerste termijn was tien procent van het hele bedrag. Dan gaat bij mij een rood vlaggetje omhoog”, vertelt hij.

Bankgarantie bleef uit bij transfer van Hadj Moussa

Feyenoord wilde niet zomaar meegaan in een voorstel waarbij de betaling onvoldoende zekerheid bood. “Daarom heb ik gevraagd om bankgarantie, maar die is er nooit gekomen. Daarom is het ook nooit serieus geweest wat mij betreft”, aldus Eenhoorn. Het bedrag dat in de media circuleerde, vertelde dus niet het volledige verhaal. Zonder garanties over de betaling was een akkoord voor Feyenoord geen vanzelfsprekendheid.

De kritiek op Rigaux na het uitblijven van de transfer lijkt daardoor minstens gedeeltelijk onterecht. Een hoge transfersom op papier is immers niet hetzelfde als een gegarandeerde opbrengst. Bovendien bleef Hadj Moussa bij Feyenoord en krijgt de club nog steeds de kans om te profiteren van zijn sportieve prestaties en eventuele toekomstige marktwaarde.

Read moest vooral opnieuw minuten maken

Bij Givairo Read lag de situatie anders. De rechtsback werd gelinkt aan onder meer AS Roma en Nottingham Forest, maar Feyenoord vond dat hij nog niet klaar was voor een vertrek. “Van Read vonden wij dat hij weer meer wedstrijden moest gaan spelen, dat de rek er nog niet uit was”, legt Eenhoorn uit. De club wilde hem dus niet alleen behouden omdat er geen akkoord werd bereikt, maar zag ook sportieve redenen om hem nog langer in Rotterdam te houden.



“Je ziet nu dat hij veel wedstrijden speelt en belangrijk is. Hij speelt zichzelf weer in de kijker. Ook waren we er uiteindelijk gewoon niet uitgekomen met clubs”, vervolgt de bestuurder. Eenhoorn begrijpt dan ook niet waarom supporters het uitblijven van de transfers als een gemiste gouden kans beschouwen. “Als je een Rembrandt en Van Gogh aan de muur hebt hangen en je verkoopt ze niet, heb je ze nog steeds aan de muur hangen. Hun waarde op het veld spreekt voor zich, daar zou ik niet al te dramatisch over doen.”