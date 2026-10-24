"We kunnen nog ver raken": de Europese ambities zijn groot bij JPL-team

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
"We kunnen nog ver raken": de Europese ambities zijn groot bij JPL-team

Hervé Koffi drukte donderdag zijn stempel op de Europa League-zege tegen Hapoel Beer Sheva. Union Saint-Gilloise speelde in een leeg stadion in Düsseldorf, maar de doelman zag vooral een ploeg die als collectief overeind bleef.

Hervé Koffi had een groot aandeel in de 4-0-overwinning van Union Saint-Gilloise tegen Hapoel Beer Sheva op donderdagavond in de Europa League. De doelman moest in de openingsfase meermaals tussenbeide komen. Na afloop blikte hij terug op een bijzondere avond in Düsseldorf, ver weg van de Union-aanhang.

"Ik ben heel blij, want het was niet gemakkelijk. We zijn gewend om elk weekend voor onze supporters te spelen, met de sfeer die zij meebrengen. Nu was dat anders. Na elk doelpunt was er wel muziek. Ook dat herinnerde ons eraan dat onze supporters bij ons waren."

Koffi houdt Union recht in de openingsfase

Hoewel de fans niet in de tribunes aanwezig konden zijn, vergat Koffi hen niet. "Ik wil hen bedanken. En ik wil ook de hele ploeg feliciteren, want we hebben een uitdaging overwonnen die niet eenvoudig was."

Voor Union de wedstrijd naar zich toetrok, had Koffi al verschillende pogingen van de tegenstander onschadelijk gemaakt. Zijn reddingen hielden de Brusselaars in de match en gaven zijn ploegmaats zichtbaar vertrouwen.

"We vechten voor elkaar"

"Dat is mijn taak. Dankzij God kon ik de reddingen maken die nodig waren om de ploeg in de wedstrijd te houden. Daarna kregen zij meer vertrouwen. Ze voelden dat ze op hun defensie konden rekenen, begonnen hoger druk te zetten en uiteindelijk leverde dat resultaat op."

De doelman uit Burkina Faso wil dat Union voortbouwt op die prestatie. "We zitten allemaal in dezelfde mindset en proberen voor elkaar te vechten. Dat is onze sterkte. We moeten dit niveau aanhouden en blijven werken. Ik ben ervan overtuigd dat we nog ver kunnen raken als we zo doorgaan."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Hapoel Beer Sheva
Hervé Koffi

Meer nieuws

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

23:01
1
La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

22:43
Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

22:30
Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

22:00
Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

21:45
Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

21:30
5
OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

21:06
1
🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

20:58
1
De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

20:50
Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

20:30
Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

20:17
4
KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

20:00
Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

19:45
Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

19:30
Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Reactie

Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector"

18:58
1
Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

19:15
Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

17:40
Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

19:00
Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

18:40
1
KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

18:25
Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

17:54
Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

18:10
Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

17:20
Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

17:00
Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

16:40
Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

16:20
Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

16:00
Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

15:40
Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

15:28
1
Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

15:20
Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

15:00
Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

14:30
Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

14:00
Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

13:40
Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

13:20
1
Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

13:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 3
Juventus Juventus 2-2 Rennes Rennes
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 0-4 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
OFI Kreta OFI Kreta 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Marseille Marseille
Lech Poznan Lech Poznan 1-1 Sunderland Sunderland
Ferencváros Ferencváros 4-1 Torreense Torreense
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2-4 NEC NEC
Union SG Union SG 4-0 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-0 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
NK Celje NK Celje 2-2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Bialystok Bialystok 0-3 Anderlecht Anderlecht
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-6 Real Sociedad Real Sociedad
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofia Levski Sofia
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Bournemouth Bournemouth 3-0 AC Milan AC Milan
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-4 SL Benfica SL Benfica
Besiktas Besiktas 2-2 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

storfstievel storfstievel over Matthieu Epolo verdedigt Standard-coach Euvrard en heeft ook nog persoonlijke boodschap Don Bozhinov Don Bozhinov over Thibaut Courtois houdt zich niet in vlak voor Clásico Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp - Charleroi: 3-0 Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea Germain Vandesijpe Germain Vandesijpe over Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt STAADBAL STAADBAL over Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel Stefaan_82 Stefaan_82 over Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Westerlo - SK Beveren: 4-4 Eldonte Eldonte over OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden Stalle Stalle over Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved