"We kunnen nog ver raken": de Europese ambities zijn groot bij JPL-team

Hervé Koffi drukte donderdag zijn stempel op de Europa League-zege tegen Hapoel Beer Sheva. Union Saint-Gilloise speelde in een leeg stadion in Düsseldorf, maar de doelman zag vooral een ploeg die als collectief overeind bleef.

Hervé Koffi had een groot aandeel in de 4-0-overwinning van Union Saint-Gilloise tegen Hapoel Beer Sheva op donderdagavond in de Europa League. De doelman moest in de openingsfase meermaals tussenbeide komen. Na afloop blikte hij terug op een bijzondere avond in Düsseldorf, ver weg van de Union-aanhang.

"Ik ben heel blij, want het was niet gemakkelijk. We zijn gewend om elk weekend voor onze supporters te spelen, met de sfeer die zij meebrengen. Nu was dat anders. Na elk doelpunt was er wel muziek. Ook dat herinnerde ons eraan dat onze supporters bij ons waren."

Koffi houdt Union recht in de openingsfase

Hoewel de fans niet in de tribunes aanwezig konden zijn, vergat Koffi hen niet. "Ik wil hen bedanken. En ik wil ook de hele ploeg feliciteren, want we hebben een uitdaging overwonnen die niet eenvoudig was."

Voor Union de wedstrijd naar zich toetrok, had Koffi al verschillende pogingen van de tegenstander onschadelijk gemaakt. Zijn reddingen hielden de Brusselaars in de match en gaven zijn ploegmaats zichtbaar vertrouwen.

"We vechten voor elkaar"

"Dat is mijn taak. Dankzij God kon ik de reddingen maken die nodig waren om de ploeg in de wedstrijd te houden. Daarna kregen zij meer vertrouwen. Ze voelden dat ze op hun defensie konden rekenen, begonnen hoger druk te zetten en uiteindelijk leverde dat resultaat op."





De doelman uit Burkina Faso wil dat Union voortbouwt op die prestatie. "We zitten allemaal in dezelfde mindset en proberen voor elkaar te vechten. Dat is onze sterkte. We moeten dit niveau aanhouden en blijven werken. Ik ben ervan overtuigd dat we nog ver kunnen raken als we zo doorgaan."