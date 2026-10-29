Zorgwekkende taferelen in Belgische kleedkamers: "Kan niet meer zonder, zelfs nu zijn tandvlees wegrot"

Het gebruik van nicotinezakjes blijft een hardnekkig probleem in het Belgische profvoetbal. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van Sporza, drie jaar na een eerder onderzoek. Hoewel het aantal gebruikers bij verschillende clubs lijkt te zijn gedaald, zijn er nog altijd kleedkamers waar het gebruik bijzonder wijdverspreid is.

Volgens verschillende anonieme getuigenissen zijn sommige spelers zelfs volledig afhankelijk geworden van de nicotinezakjes. "Een bepaalde ploegmaat zei me: 'Ik heb het echt nodig en kan niet meer zonder', zelfs nu zijn tandvlees begint weg te rotten", vertelt een speler aan Sporza. Bij zijn club worden zelfs grote hoeveelheden nicotinezakjes online besteld en op het clubadres geleverd.

Taboe volledig verdwenen

Opvallend is dat het gebruik steeds normaler lijkt te worden. Spelers verstoppen de zakjes nauwelijks nog en wisselen ze zelfs uit tijdens teambesprekingen. "Het taboe is verdwenen", klinkt het bij een van de ondervraagde voetballers.

Ook voormalig Anderlecht-doelman Frank Boeckx getuigde in het VRT-programma Pano over zijn ervaringen. Hij begon op aanraden van een ploegmaat en zag het gebruik vervolgens snel toenemen. Volgens Boeckx gebruikt ongeveer één op de drie voetballers nicotinezakjes, bij sommige clubs zelfs meer dan de helft.

Pro League heeft nog geen beleid

Ondanks de gezondheidsrisico's hebben de meeste Belgische clubs geen duidelijke regels rond nicotinezakjes. Ook de Pro League heeft nog geen overkoepelende maatregelen genomen. Bij OH Leuven werd wel ingezet op sensibilisering, waardoor het gebruik volgens clubarts Pieter-Jan Loos is afgenomen.



Stijn Vandenbroucke, Head of Medical & Performance bij Feyenoord, waarschuwt vooral voor de verslavende werking. Spelers die proberen te stoppen, riskeren door ontwenningsverschijnselen tijdelijk minder goed te presteren. Binnen European Football Clubs (EFC) wordt daarom gewerkt aan een gezamenlijk beleid, waarbij preventie en sensibilisering centraal moeten staan.