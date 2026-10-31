Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen
Foto: © photonews

Miron Muslic heeft bij Schalke 04 een opmerkelijk incident moeten aanpakken. Tijdens de bekerwedstrijd tegen Dynamo Dresden verloor aanvaller Hee-chan Hwang zijn zelfbeheersing en duwde hij een medewerker van de eigen medische staf weg. De voormalige Cercle-trainer reageerde streng, maar nam uiteindelijk een verrassende beslissing.

Schalke verloor woensdag met 2-0 van Dynamo Dresden en werd zo uitgeschakeld in de Duitse beker. Tijdens de wedstrijd moest Hwang langs de zijlijn verzorgd worden na een blessure.

Toen de Zuid-Koreaan niet onmiddellijk opnieuw het veld mocht betreden, raakte hij gefrustreerd. Hij duwde daarbij een medewerker van de medische staf opzij. Het incident zorgde voor de nodige ophef bij de Duitse club.

Muslic neemt opvallende beslissing

Muslic was niet te spreken over het gedrag van zijn aanvaller. Vrijdag bevestigde hij dat Hwang op het matje werd geroepen en dat de situatie ook met de volledige spelersgroep werd besproken. Volgens de trainer heeft de speler zijn fout inmiddels ingezien.

Toch kiest Muslic ervoor om Hwang niet uit de wedstrijdselectie te zetten. De Zuid-Koreaan is zaterdag gewoon beschikbaar voor de competitiewedstrijd tegen RB Leipzig. Een opvallende beslissing, gezien het belang dat de voormalige Cercle-coach aan discipline hecht.


Schalke kan extra problemen momenteel missen. De ploeg wacht al vier competitiewedstrijden op een overwinning en werd nu ook uitgeschakeld in de Duitse beker. Muslic staat voor de uitdaging om zijn spelersgroep opnieuw op de rails te krijgen.

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