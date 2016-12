(Semi-) Professionele refs? Jeurissen ziet nog heel wat obstakels: "Wat met de videoref?" en "Je kan die mannen geen twee keer per dag laten trainen"

Er ligt een plan op tafel om de scheidsrechters in de Belgische eerste klasse semiprofessioneel te laten werken. Een goed plan volgens ex-scheidsrechtersbaas Robert Jeurissen, maar één waar nog het nodige denkwerk en tijd bij te kijken komt, weet hij ook.

Geven toprefs hun mooie job op?

Jongeren spoedcursus geven is niet genoeg

Ook andere officials moeten op hoog niveau acteren

Ook de videoref professioneel?

Jeurissen ziet immers nog heel wat drempels op weg naar dat statuut. "Het staat echt nog in zijn kinderschoenen hoor. Sommige mensen hebben dat al als voldongen feit gepresenteerd, maar er is nog heel wat werk voor het effectief zo zal zijn", zegt Jeurissen bij Voetbalkrant.com. "Johan Verbist zal vanaf volgend seizoen full time voor de KBVB werken en dan zal hij gesprekken aangaan met de Pro League en de Bond."

De eerste grote hindernis is het statuut aantrekkelijk maken voor de refs. "Wie gaat er mee in dat verhaal stappen? Ik weet van heel veel scheidsrechters dat ze een mooie job naast het voetbal hebben. Vertenten is een gespecialiseerde dokter, maar er zitten ook nog burgerlijk ingenieurs enzovoorts tussen. Welke condities gaan die krijgen om een semiprofessioneel statuut aantrekkelijk te maken?" vraagt Jeurissen zich af.

Vertenten is een gespecialiseerde dokter, gaat hij zijn job half opgeven?

Er was ook het plan om jongeren een soort van spoedcursus te geven. "Jongeren die als voetballer niet bestemd zijn voor de top... Maar het wordt makkelijker voorgesteld dan het is. Een ref moet een bepaalde ontwikkeling doormaken om op een bepaald niveau te komen. Ik ken trainers die jeugdmatchen fluiten en die me achteraf komen zeggen dat ze het moeilijk hadden. Een topvoetballer kan je ook niet gewoon een kostuum en een fluitje geven hoor. Die kunnen dat ook niet."

Videoref

En dan is er nog de vraag wat er met de andere refs gaat gebeuren: de lijnrechters en de vierde official. "Want ook dat zullen bekwame mensen moeten zijn. De taak van de vierde official is heel wat belangrijker geworden dan tien jaar geleden, toen die nog vooral een administratieve functie had. En de videoref, daar moet je ook een bekwaam iemand in die wagen zetten, want die moet alleen de superbelangrijke beslissingen nemen. Nee, dit zal tijd in beslag nemen."

Want Jeurissen ziet nog een drempel. "Wat ga je in godsnaam de hele dag met die refs doen? Je kan ze geen twee keer per dag laten trainen, want dat zijn ook al mensen van over de 40 meestal. Als je die twee keer per dag laat trainen, komen ze 's zondags niet meer vooruit."