Soualiho Meïté, een introductie is niet langer nodig voor de parel van de Gaverbeek. Eentje waarmee ze goud in handen hebben, want eens de spotgoedkope aankoopoptie gelicht kunnen ze miljoenen verdienen aan de middenvelder. Norwich City kwam onder meer scouten en zagen de transferwaarde toenemen.

Meïté stak er ook tegen het Genkse middenveld weer bovenuit als een koekoek boven een bende kippen. Stevig aan de bal, nog steviger in de recuperatie als er eens iets misloopt. Erg veel drang naar voren, maar tegelijkertijd soms ook nog wat afwachtend. "Ik moet blijven werken, want ik kan nog beter worden", klonk het al meermaals bij Meïté zelf.

Maar nu scoorde hij toch ook eens, prachtig met de kop. "Mijn vrienden hebben het er soms wel eens over dat ik meer moet proberen te scoren, maar ik denk toch vooral aan het team." En dat is toch wel nieuw, een van de pluimen die Francky Dury op zijn hoed mag steken wat betreft de middenvelder.

Laksheid kan je Meïté allesbehalve verwijten, op training laat hij ook zien dat 'bosser' soms echt werken kan betekenen en geen goedkope, franstalige uitvlucht is voor nietsdoen. Hij houdt ook van trainen én van het spelletje. Toch zagen we de scout van Norwich naast ons ook opschrijven: "Opgelet voor nonchalance." Want het lukt - zeker in de Belgische competitie - voor Meïté al aan 80%.

En dan sluipen er af en toe eens foutjes in. Ook in Oostende gaf hij de bal een tweetal keer gevaarlijk weg, tegen Genk gebeurde dat ook. Het zal ook meteen het enige negatieve zijn dat in het rapport werd geschreven van de scouts. Want ook balvast, zeer goed in de passing - zowel lateraal als vertikaal - en sterk in duel werden opgeschreven.

Het viel ook op: hoewel ook diverse andere spelers (Castagne, Susic, Uronen, Trossard en de ingevallen Bailey) door scouts in de gaten werden gehouden, werd het lijstje van acties aan de linkerkant van het blad (waar Essevee stond) meer gevuld met Meïté dan door de vijf spelers van Genk samen.

Zo betrokken is hij dus ook in het spel. Geen speler - op Onur Kaya na misschien - heeft vaker de voet aan de bal. En ook zonder de bal is hij omnipresent. In tegenstelling tot het leeuwendeel van de Genkies maakte hij echt wel indruk. Anderlecht toonde interesse, maar mag het vergeten: Meïté verkast gewoon voor grof geld naar het buitenland deze zomer.

Gezien voor Ndidi 17,7 miljoen klaar lag, kunnen we eigenlijk hetzelfde bedrag verwachten voor Meïté. Dat daarvan dan 70% voor Lille is? "Neen, het is een faire deal", gaf Francky Dury daarover aan. Eerder iets in de zin van 50-50. Want bij Norwich City - en nog mooiere clubs in Europa - zal na een scoutingsopdracht vooral staan: KOPEN. In capslock.