Ook de tegenstander is vol lof over weergaloze Hazard: "Hij was gewoonweg fantastisch"

door Bart Ver Elst

Bournemouth-coach Eddie Howe haalt loftrompet boven voor Eden Hazard

Eden Hazard loodste Chelsea maandag naar een twaalfde zege op rij in de Engelse Premier League. Het was opnieuw een weergaloze prestatie van de Rode Duivel en dat kon op sympathie rekenen van de Bournemouth-coach.