Trebel speelde zijn aanvoerdersband kwijt aan Scholz, dit hebben coach Jankovic en de nieuwe Standard-kapitein daarop te zeggen

Ik wil groeien in mijn rol, zo sprak ik de groep in het Frans toe - Alexander Scholz Deel deze quote:

De Deense verdediger, die het nieuws enkele uren voor de aftrap vernam, was natuurlijk opgetogen met de keuze van zijn T1. "Ik ben fier op die band. Ik was al een van de leiders in de groep. Daar zal ik nu alleen nog meer in groeien. Zo sprak ik voor de wedstrijd de ploeg toe in het Frans."

Trebel was minder opgezet met de kwijtgespeelde kapiteinsband. Zo juichte de Fransman niet bij zijn fantastische pegel die de 0-1 opleverde. "Het was een geweldige goal", ging Scholz het thema rond zijn ploegmaat uit de weg. "Wat er over de aanvoerderskwestie gezegd werd, blijft intern. Of er een nakende transfer in het spel is? Dat denk ik niet."