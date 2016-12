STVV 2.0 knokte zich op fighting spirit langs Standard: "Door die 15e plaats zakten we mentaal steeds dieper weg"

Een voorsprong van 8 punten op Moeskroen moet volstaan - Pieter Gerkens Deel deze quote:

De fighting spirit van de Haspengouwers was hoe dan ook bewonderenswaardig. "Door lange tijd op die vijftiende plaats te staan, zakten we mentaal elke week verder weg", gaf Boli toe. "Daar kwamen we na die 9 op 9 bovenop."

"Dat we met een voorsprong van 8 punten op Moeskroen niet langer naar onder hoeven te zien? "Dat zou inderdaad moeten volstaan om niet meer in degradatienood te komen", besloot Gerkens. "Zeker niet als we na nieuwjaar goed kunnen starten."