Drukke transferwinter op het Gentse middenveld: Sven Kums raakt niet vergeten, gevolgen niet te overzien

door Aernout Van Lindt

door

Adrien Trebel van Standard moet komen doen wat Esiti, Rabiu en Schoofs (nog) niet konden

Foto: © photonews

Deze zomer had AA Gent al Adrien Trebel van Standard op het oog, maar uiteindelijk kwam er geen deal. Nu hij deze winter opnieuw op het verlanglijstje staat, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Sven Kums is duidelijk nog niet vergeten in de Ghelamco Arena.