Dipje bij Real? Cristiano Ronaldo & co gaan voor de tweede keer in vier dagen de boot in

door Koen Frans

Real Madrid doet een slechte zaak tegen Celta Vigo in de Copa del Rey

Real Madrid heeft voor de tweede keer in vier dagen verloren. Na de competitienederlaag in Sevilla ging de Koninklijke vanavond op eigen veld onderuit tegen Celta Vigo in de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Copa del Rey.