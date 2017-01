Waarom Appiah de voorkeur kreeg op Najar

René Weiler zorgde gisteren voor een redelijk grote verrassing door Andy Najar niet op de rechtsachter uit te spelen. Achteraf legde hij de keuze voor Dennis Appiah uit.

Eerst en vooral horen we dat Weiler Najar meer kansen als aanvaller wil geven, maar er was nog een andere reden. "Najar komt net terug van een lange afwezigheid na een heel zware blessure. We moeten hem ook tijd geven. En Appiah heeft heel mooie dingen laten zien tijdens de stage in Spanje."

Maar Weiler wil ook de concurrentiestrijd aanscherpen. "Het is een gezonde concurrentie tussen hen. Ik vond het nu belangrijk om speeltijd te geven aan Appiah." Najar mocht wel invallen, maar als flankaanvaller. En tijdens zijn luttele minuten toonde hij zich alvast gretig.