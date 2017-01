OFFICIEEEL: KV Oostende realiseert tweede wintertransfer met beloftevol talent dat AA Gent en KV Mechelen niet wist te overtuigen

KV Oostende heeft zijn tweede wintertransfer beet. Na de komst van doelman William Dutoit legden de Kustboys nu ook een beloftevol talent vast.

KV Oostende ging donderdag voor anderhalf jaar in zee met Hasan Özkan. De 19-jarige middenvelder kon zijn nieuwe werkgever overtuigen tijdens de winterstage.

Vertrokken bij AA Gent

Özkan is geen onbekende. In 2014 plukte AA Gent de Turkse Belg weg bij KV Mechelen. Bij de Buffalo's zette de middenvelder zijn jeugdopleiding verder, maar toen hij deze zomer geen garantie kreeg over een vaste stek in de A-kern vertrok hij.

De Turkse jeugdinternational trainde enkele maanden mee bij zijn ex-club Malinwa, waar hij zich door een fysieke achterstand niet in de kijker kon spelen bij de beloften. Dat lukte nu wel in de oefenmatchen van KVO tegen Schalke 04 en het Chinese Yanbian.