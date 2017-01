OFFICIEEL: Zulte Waregem legt met Jakob Ankersen een vierde Deen onder contract

Zulte Waregem heeft de transfer van de Deen Jakob Ankersen dan toch voor het verstrijken van de transfer deadline rond gekregen. Ankersen wordt de vierde Deen aan de Gaverbeek.

Zulte Waregem heeft de transfer van Jakob Ankersen officieel bekendgemaakt. De 26-jarige Deense rechterflankspeler komt over van het Zweedse IFK Göteborg en zette bij Essevee zijn handtekening onder een contract voor 2,5 seizoenen (+ 1 jaar optie).



Ankersen tekende in juli 2010 zijn eerste profcontract bij het Deense Esbjerg waar hij ook de jeugdreeksen doorliep. In februari 2015 trok de middenvelder naar IFK Göteborg. Na Lukas Lerager, Henrik Dalsgaard en Brian Hamalainen wordt Ankersen de vierde Deen in de selectie van Francky Dury.