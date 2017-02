Zware kritiek op Vanaken: "Het is vijf voor twaalf voor hem"

door Redactie



Michel Preud'homme was tevreden met de manier waarop Hans Vanaken speelde tegen Charleroi. Maar die mening werd niet door iedereen gedeeld. Marc Degryse ging zwaar door op de prestatie van de Brugse 'spelverdeler'.

Degryse zag Vanaken niet de passes geven waarvan hij weet dat hij het kan. Preud'homme haalde Vanaken zelfs een rij achteruit. "Vanaken moet nu toch wel beseffen dat het vijf voor twaalf is voor hem. Nog maar eens werd duidelijk dat in gesloten ruimtes Vanaken niet snel en niet precies genoeg voetbalt. Ik snap het niet: hij kán het nochtans, in één tijd spelen, of een medespeler voor doel zetten", zegt de analist in HLN.

Hij moet nu uit zijn schelp komen, vindt Degryse. "Voor mij is de eerstkomende thuismatch tegen Zulte Waregem een referentiematch voor Vanaken. Dat wordt een duel met een hoge Play-Off 1-uitstraling. Dán moet Vanaken bewijzen dat hij de vorm heeft om net als vorig seizoen mee het verschil te maken in april en mei."